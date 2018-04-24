Политика с душком. Башни Кремля не поделили российские свалки

Разделяй и властвуй. Антисвалочная истерия, которая нашла свой первый выплеск в подмосковном Волоколамске , не оставила в стороне федеральных игроков. Мусорные бунты стали полигоном для испытания новой экологической политики власти. Кто в лес, кто по дрова, как говорится. В нашем же случае уместнее сказать: «кто в общественные движения, кто за дубинками».

Власть использует разные методы в попытке окучить мусорный протест. У одних это получается плохо, а у других еще хуже.

Триллионы в никуда

Взять, к примеру, правительство РФ . Кажется, что высший исполнительный орган потерял связь с населением, задыхающимся в свалочных миазмах. Кабинет министров сейчас занят протекцией и лоббированием определенных финансово-промышленных групп.

Под шумок экологической истерии профильные ведомства «протаскивают» залежавшиеся законопроекты. Так, например, 4 апреля в Госдуме прошло заседание комитета по экологии, на котором депутаты совместно с членами Минприроды рассмотрели вопрос об установке автоматических приборов учета выбросов и сбросов предприятий-загрязнителей. Предполагалось, что эти счетчики как-то будут использованы для измерения выбросов на полигонах бытовых отходов. Но, как выяснилось, к проблеме свалок правительственный законопроект не имеет никакого отношения, а сам документ лежал в закромах Госдумы еще с прошлого года.

Чьи же проблемы тогда полигоны ТБО? В 2016-2017 годах правительство ввело на рынок обращения с отходами еще нескольких игроков. До этого все полномочия в области регулирования отходов лежали на Минприроды, и работы строительству надлежащей инфраструктуры, по сути, не велось, а обращение с мусором было вне системы коммунального хозяйства.

Но за дело взялся Минстрой . Часть полномочий Минприроды была передана именно этому ведомству. Чем занялся Минстрой в итоге? Изначально предполагалось, что он будет разрабатывать требования к строящимся объектам. Но требования остались в виде советских СНИПов и ГОСТов, а само ведомство включило функцию бешеного принтера и стало штамповать территориальные схемы, которые у экспертного сообщества вызывают лишь возмущение.

Царство на мусорном пепле

Злополучная Московская область потратила на терсхему 80 миллионов. И в нее включено строительство четырех мусоросжигательных заводов. Ну, а проект по их созданию реализует дочерняя структура Ростеха — «РТ-Инвест». Решение о МСЗ вызвало массовые протесты в близлежащих населенных пунктах. Но поддержка в правительстве позволяют руководителю Ростеха Сергею Чемезову и «РТ-Инвест» дальше гнуть свою линию, что в свою очередь повышает градус протестной активности.

Кроме того, среди экологов бытует мнение, что, например, инцидент в Волоколамске мог быть спровоцирован людьми из «РТ-Инвест». Уж очень вовремя эта компания появилась в Московской области со своими мусоросжигательными заводами, от которых в Европе уже давно отказались.

«В 89 Федеральном законе об отходах производства и потребления четко прописана иерархия обращения с отходами. Сжигание там стоит на последнем месте, и приоритет был отдан переработке. Конфликтная ситуация в Московской области, социальный коллапс созданы искусственно организацией, которая лоббирует строительство мусоросжигательных заводов, то есть «РТ-Инвест» и ее дочерними структурами», — считает президент Общероссийского объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды Елена Есина.

Получается, что правительство, в частности, Минстрой, не просто рушат инвестиционный климат в регионе лоббированием одного игрока и одной технологии, но и ставят под удар экологическую безопасность в Подмосковье.

Есть ряд инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в строительство мусороперерабатывающих заводов в московском регионе. Но и здесь у Чемезова все схвачено. Глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс , выступая в Госдуме 4 апреля, заявил, что планирует совместно с Ростехом построить 5 мусороперерабатывающих заводов в Московской области. «Задача этого проекта — не покупка и поставка зарубежного оборудования, а локализация производства такого оборудования на территории России», — сказал Чубайс.

Не стоит забывать, что по одному МСЗ также появится в Татарстане , в Краснодарском и Ставропольском краях. Жители Казани возмутились решением о строительстве мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане, опасаясь за экологическую безопасность окружающей среды. По расчетам, завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova мощностью 55 МВт сможет перерабатывать порядка 550 тысяч тонн ТКО. Люди убеждены, что экологические риски никто не просчитывал и не давал населению никаких гарантий.

Настораживает и то, что кабинет министров Татарстана не поддержал поправки к Экологическому кодексу республики, вводящие запрет на строительство МСЗ на расстоянии ближе 10 км от населенных пунктов. Мэр Казани Ильсур Метшин планирует встретиться с представителями компании «РТ-Инвест» и обсудить конфликтную ситуацию.

Но, похоже, что планы «Ростеха» по постройке мусоросжигательных заводов придется скорректировать. Но не из-за протестов жителей — на них особо вообще никто не обращает внимания. Все дело в том, что холдинг может остаться без договоров на поставку мощности (ДПМ) для 335 МВт в Подмосковье и Татарстане. «Структура Ростеха АГК-1 утратила гарантию под ДПМ на 6 млрд рублей, поскольку та была отозвана Сибирской генерирующей компанией, а без гарантии ДПМ будет разорван. Теперь АГК-1 просит регулятора изменить правила и позволить ей предоставить новую гарантию не сейчас, а лишь за год до начала поставки мощности. Это делает невозможным списание с компании штрафов в случае прекращения строительства», — сообщает газета «Коммерсант»

«Компании рассчитывали на получение совершенно конкретного источника дохода. Этот источник каким-то образом все же отскакивает, его пытаются оставить. Очевидно, что они и дальше всей мощностью своего адмресурса будут давить на бедный наш энергетический рынок. По крайней мере, сейчас у них появляются определенные проблемы с финансированием, — отметил в беседе с корреспондентом ФедералПресс эксперт Гринпис России Алексей Киселев . — Те, кто делает ставку на сжигание мусора в этих регионах, нарушают требования пункта 2 статьи 3 закона об отходах, который определяет приоритеты государственной политики РФ в сфере обращения с отходами. Минприроды России должен следить за этим».

Самое интересное во всей этой ситуации, что Ростех и власти Московской области не считаются ни с чьим мнением и оперативно принимают решения без конкурса.

Леонид Бочин. «Про отсутствие конкуренции все ясно и так: если нет политической воли, а лоббизм госструктур зашкаливает, то здесь что-то обсуждать бессмысленно. Сами по себе общественные обсуждения — не более, чем эмоции. В России не работает норма закона об общественной экспертизе, а ведомственная дает известный результат, и при этом нет ответственности чиновников за ее искажение. Профессиональная независимая общественная экспертиза любого подобного проекта просто необходима! При ее наличии и признании судом публичность и безопасность будут обеспечены. Сегодня чиновники сознательно не прописывают механизм проведения и учета ее результатов», — прокомментировал «ФедералПресс» ситуацию гендиректор благотворительного фонда «Экология для всех», бывший глава Департамента природопользования Москвы

Специалисты-экологи, общественные активисты продолжают настаивать, что мусоросжигательные заводы — это позавчерашний день. Сегодня весь здравомыслящий мир ищет пути отказа от этой губительной практики. Мало кто сомневается, что отходы надо не уничтожать, а перерабатывать, Но бизнесмены, лоббирующие свои интересы на этом рынке, считают иначе. «Несмотря на красивые обещания, заводы будут сжигать все подряд, именно об этом свидетельствуют убогий ОВОС, содержание Соглашения между Московской областью и АКГ-1, и сама обновленная территориальная схема. Судьба золы — не решена. Экспертам единственной нефейковой общественной экспертизы отказали в доступе к материалам проекта. Судебные иски о нарушениях в Воскресенском районе в суде не приняли. Прокуратура даже глазом не моргнула в ответ на жалобы. Учитывая низкий уровень и спринтерские скорости исполнения проекта ОВОС, засилье ботов по теме „энергия из отходов“, фальсифицированность отвечающих на вопросы специалистов, вообще, весь стиль „ни перед чем не остановимся“, можно сделать вывод, что в случае отказа от проекта Ростех не только не заработает, но и, видимо, сильно потеряет в деньгах. Жителей ждет значительное ухудшение экологической ситуации, уже понятно, что безопасность заводов интересует АГК меньше всего. МСЗ — это бизнес. Это контракты на десятилетия, от которых добровольно не отказываются», — рассказала руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор», член Экологического совета при губернаторе Ленинградской области Анна Гареуша.

Отметим, что в «Ростехе» не ответили на запрос «ФедералПресс» о комментарии.

Сочи был мусоросжигательный завод, но при подготовке к Зимним олимпийским играм 2014 года его снесли, потому что Сочи должен был быть стать пилотным регионом РФ по реализации концепции «ноль отходов». И потом этот пилотный проект должен был транслироваться на всю Россию в рамках олимпийского наследия. На месте МСЗ в Сочи ОАО «Тоннельный отряд № 44» построил достаточно мощную мусоросортировочную станцию, которая в итоге превратилась в мусороперегрузочную станцию.

Эксперты отмечают, что строительство нового завода в Сочи приведет к выработке отходов мусоросжигания, выбросу тяжелых газов и к сжиганию кислорода в курортной зоне. «Вы приехали оздоравливаться, а вас сверху накрывает бескислородным паром — только представьте себе такую картину», — подчеркнул Алексей Киселев.

«Российские курорты для иностранцев умрут, если там будут МСЗ», — добавляет Анна Гареуша.

Москва завалит мусором всю страну

Территориальная схема Москвы, утвержденная в 2016 году, вызывает не меньше вопросов, чем схема Московской области. Из нее следует, что 22 миллиона тонн столичного мусора будет передано в другие субъекты для утилизации, обезвреживания и захоронения. Эта практика продолжается.

Конечно, в первую очередь страдает Московская область. Подмосковные свалки растут не только в ширину, но и в высоту. Желание Москвы вывозить мусор еще дальше, в другие регионы, не вызывает ни у кого энтузиазма. В конце марта этого года столичные власти просили Тверскую область быть одним из пунктов конечного размещения московских отходов. Мэрия Москвы даже предложила на свои средства строить там полигоны, но получила отказ. Губернатор Игорь Руденя заявил, что его регион не собирается принимать мусор из Москвы.

Не стоит забывать, что Москва отдала деятельность по обращению с отходами в частные руки. Перевозкой, размещением мусора, строительством объектов занялся крупный бизнес. Ничего хорошего из этого не вышло. Объектов, как не было, так и нет. Ну, а мусор продолжает вывозиться на нелегальные свалки. Это подтвердили данные Общественной палаты , которая в прошлом году провела акцию по размещению трекеров в мусорные баки столицы, чтобы отследить движение мусора.

Согласно этим данным, устройство, заложенное на контейнерной площадке в ЗАО (ул. Академика Анохина, район Тропарево-Никулино), отправилось на стихийную свалку рядом с въездом на производственную базу ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» со стороны Малой Очаковской улицы. Твердыми коммунальными отходами в этом округе столицы занимается ООО «МКМ-Логистика».

Другой трекер был помещен в ЮВАО (ул. Энергетическая, Лефортово). В он прибыл на «стихийную свалку на Остаповском проезде». Услугу по обращению с отходами в ЮВАО осуществляет ООО «МСК-НТ». И за такие «услуги» операторам было заплачено 50 миллиардов рублей из бюджета. Москва, видимо, осознавая ошибочность своей политики по передаче деятельности по обращению с отходами частникам, решила в 2017 году, наконец, строить свои объекты.

Политику Москвы в отношении обращения с отходами наглядно демонстрирует пример полигона «Малинки». В июне 2017 года после обращений жителей во время прямой линии президента Владимир Путин потребовал закрыть самый большой мусорный полигон ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе . Тот самый, в 50 гектаров, который было видно из космоса и который в прямом смысле уничтожал все живое вокруг.

И пока все внимание было приковано к Балашихе, правительство города решило построить в Новой Москве полигон размером в 65 гектаров, что делает его самым большим в Европе. Он может принимать около миллиона тонн отходов в год. Объект был построен в кратчайшие сроки — за три месяца неподалеку от лесопарковой зоны и жилых районов. 6 миллиардов было потрачено на объект, он уже функционирует, а по документам его нет. Граждане требуют закрытия полигона, а городской департамент ЖКХ отвечает им, что этого полигона нет.

В полку мусорщиков прибыло

Правительство не остановилось на передаче функции по обращению с отходами только Минприроды и Минстрою. В 2017 году в игру вступило Минэкономразвития . Они разработали дорожную карту, согласно которой к 1 мая должна быть разработана новая система управления отраслью. Сегодня, по сути, отрасли и инфраструктуры нет. Показательна в этом смысле Рязань , которая в прошлом году обещала построить новейший экотехнопарк. Тогда был заложен первый камень, который сегодня стал камнем преткновения, ибо вокруг него пустота.

Какую-то позитивную деятельность можно отметить в работе Минпромторга , вошедшего в мусорную игру в 2016 году. Как отмечает один из источников агентства, это ведомство пришло в отрасль не по собственному желанию. Эксперты заявляют, что Минпромторг начал развивать производство оборудования и машиностроения, производить анализ состояния отрасли. Однако объем финансирования, запрошенный на реализацию стратегии, вызывает вопросы у ряда предпринимателей.

«Никаких обоснований требуемой суммы в стратегии не представлено, не указаны бенефициары этих средств, порядок управления средствами, то есть ключевой элемент регулирования в стратегии является полностью непрозрачным», — считает член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и природопользованию Валентин Луценко.

Не стоит забывать и еще про одного игрока в мусорных войнах. Речь идет об Александре Хлопонине , который занимается ручным перераспределением потоков отходов. Именно он, по данным наших источников, сегодня решает, на каком полигоне сколько можно закапывать отходов. Его политика привела к губительным последствиям для автомобильной инфраструктуры в Подмосковье. Сотни мусоровозов в день проезжают по неподготовленным для таких нагрузок дорогам. Как результат — разбитые трасы. И здесь нельзя не вспомнить пресловутый «Платон», за который платят все дальнобойщики, а не инициаторы перевозки по миллиону тонн мусора в день.

Масштабы трагедии

И как тут не вспомнить слова президента в послании к Федеральному Собранию. Путин поручил улучшить состояние окружающей среды путем рекультивации свалок и повышения уровня утилизации отходов. Только вот ресурсов для этого в стране нет. В более чем половине регионов полностью отсутствуют официальные организации по переработке ТКО. Вот и весь мусор в этих регионах поступает на свалки и полигоны. Большинство из них — несанкционированные. По данным Росприроднадзора, за 2017 год их количество увеличилось на 1344!

Лишь четыре региона установили единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО: Ивановская и Астраханская области, Севастополь Мордовия . Это значит, что для 81 региона работа по территориальным схемам не может быть начата.

Попиарились, и хватит

Показать себя молодцами на фоне фактического бездействия правительства, защиты интересов Чемезова и инцидента в Волоколамске решили в Госдуме. Члены фракции КПРФ проявили наибольшую активность в этом плане. Они потребовали запросить у Генпрокуратуры РФ и правительства Подмосковья информацию о законности размещения мусорного полигона «Ядрово». Госдума согласилась с инициативой коммунистов и действительно подготовила соответствующее протокольное поручение. В информповестку вошла и Наталья Поклонская . Она также попросила Генпрокурора Юрия Чайку проверить законность работы полигона.

Не постеснялись депутаты и покритиковать своих коллег из правительства. Они считают, что с законодательной базой, которую обеспечивает Госдума, все в порядке. А вот чиновники из кабмина, как заявил глава думского комитета по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов , «не подготовили регионы к переходу на систему раздельного сбора мусора».

13 апреля Бурматов в очередной раз раскритиковал Минприпроды за те же самые территориальные схемы обращения с отходами, о которых речь шла выше.

«Проведен анализ территориальных схем размещения отходов, которые утверждены в 85 субъектах Российской Федерации и уже четыре месяца назад должны были начать согласовываться с гражданами, однако этого до сих пор не происходит нигде, потому что Минприроды и ряд других ведомств затягивают принятие подзаконного акта, регламентирующего порядок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний», — отметил парламентарий.

Бурматов также заявил, что в целом ряде регионов реформа обращения с отходами идет неудовлетворительно и проваливается, несмотря на то, что все возможности для ее реализации на законодательном уровне сформированы.

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский продекларировал недавно, что мусор скопился «еще от советской власти». «У нас год экологии — министр не убрал ни одной свалки. Такой министр не особенно нужен», — заявил Жириновский.

Какого-то конструктива из стен Госдумы за период активизации свалочной проблемы не прозвучало. Лишь бредовые идеи, направленные на цитирование в медиапространстве. Буквально на прошлой неделе тот же Владимир Жириновский предложил вывозить мусор в тундру, подальше от населенных пунктов.

Взять за рога экологическую повестку пытаются и непарламентские оппозиционные силы. Неудивительно, что Алексей Навальный выпустил тематический ролик, где обвинил различные органы власти в ситуации с полигонами.

Не сидят на месте и экоактивисты с членами так называемых зеленых партий. Последние в преддверии сентябрьских выборов активизировали свое участие в протестных акциях в разных городах России. Буквально в минувшее воскресенье в Кургане партия «Альянс зеленых» и КПРФ организовали митинг под лозунгом «Нет большой помойке». Участники митинга считают, что в их городе скоро может появиться свое «Ядрово» из-за того, что рядом с городом планируют построить мусороперерабатывающий завод с полигоном, куда планируется везти отходы из Зауралья.

В новостных лентах стали проявляться и ранее неизвестные экологические движения. В Екатеринбурге для выборов в гордуму формируется демкоалиция вокруг «Яблока» . Туда уже успел войти «Зеленый фронт».

В Москве партия «Зеленые» заявила о выдвижении своего кандидата на выборы мэра. Им станет космонавт Сергей Ревин . Очевидно, что основными пунктами предвыборной программы зеленых в этом году станут борьба со свалками и критика экологической политики государства.

Свою оценку существующей законодательной базе в области обращения с отходами «ФедералПресс» дали эксперты, которые уже не первый год занимаются экологическими проблемами.

«Необходимо изменить нормативно-правовую базу, которая регламентирует требования к проектированию и строительству объектов размещения и переработки отходов, — считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева . — На сегодняшний день она является устаревшей и не учитывает все требования природоохранного законодательства».

По мнению исполнительного директора АНО «Международный центр наилучших природоохранных технологий» Игоря Лопина, «отсутствует регулирование обращения с вторичными ресурсами».

Метод дубинок не оправдал

Пока парламент и правительство ходят вокруг да около, шишки продолжают набивать подмосковные власти, которые оказались абсолютно неготовыми к текущей ситуации. Пиарщики губернатора оказались профнепригодными. Достаточно вспомнить, как жители Волоколамска закидали снежками Андрея Воробьева , когда тот приехал в город. Окружение главы региона не знает, как вести разговор с населением и своими действиями продолжает плодить протестные настроения. Вместо разъяснительной работы в ход идут зачастую силовые методы. На минувших выходных горожане вновь вышли на акцию протеста и попытались перекрыть дорогу грузовикам, везущим мусор на злополучный полигон. Разгонять граждан опять пришлось полиции. Акция в очередной раз закончилась задержаниями.

Прибегать к силовым методам любят и власти других субъектов России. В Волгоградской области , например, антисвалочные пикеты и митинги регулярно заканчивались задержаниями участников акций. Одна из них произошла в конце марта в Светлоярском районе. После вмешательства силовиков градус протеста лишь повысился.

Движение нового типа

Очевидно, что мусорные протесты вышли за рамки ожидаемого. В попытке окучить мусорный бунт Госдума, правительство, партии, региональные власти ушли совсем недалеко. Они, скорее, заняты игрой друг против друга. Силовики же в это время просто идут в народ с резиновыми дубинками.

Теперь же, как сообщает источник «ФедералПресс» в Кремле, мусорными протестами займутся люди из управления внутренней политики и управления общественных проектов администрации президента (АП). Действовать они будут непривычными для федеральных властей методами — дубинки и автозаки остаются в стороне.

С людьми надо разговаривать, и в администрации президента это поняли. Дальнейший результат зависит от тех кремлевских технологов, которые сейчас придают форму новому экологическому движению. По словам источника агентства, это не будет движение, слепленное по классическим канонам «Идущих вместе», «Наших» и прочих ребят с флажками и заученными лозунгами. Организация будет существовать в виде площадки для диалога, где граждане, чья жизнь становится все более дискомфортной из-за свалочных миазмов, смогут выйти на контакт с экспертами и представителями власти.

Другой собеседник сообщает, что на самом деле планируется создание нескольких площадок. Одна из них будет организована на базе Общественной палаты РФ. Сейчас этот вопрос тесно обсуждается с секретарем ОП РФ Валерием Фадеевым . Предполагается, что ОП и непосредственно комиссия по экологии и охране окружающей среды во главе с Альбиной Дударевой будут активно вести совместную с АП работу в регионах России.

Еще одну площадку планировалось создать на базе Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Однако из-за кризисной ситуации внутри руководства ВООП от этой идеи отказались. Последний руководитель этой организации, экс-сенатор Константин Цыбко в прошлом году был осужден за получение взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Предполагается также создание площадки на базе ОНФ, отмечает наш собеседник. В данном случае у ОНФ есть масса плюсов. У организации уже существует сильный блок с экоактивистами в разных регионах России. Ну, а наличие опытных политиков и депутатов в ОНФ тоже не навредит организации экологических площадок.

Проблема с мусором — федеральная

Одна из первых прокремлевских площадок появится в Подмосковье — эпицентре экологического протеста. Велика вероятность ее локализации непосредственно в Волоколамске, где и был дан старт антисвалочной истерии.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что со своей инициативой федералы опоздали. С этим сложно не согласиться. Но в этом случае правило «лучше поздно, чем никогда», остается в силе. По мнению Журавлева, за созданием движения стоят «люди, которые вообще считают диалог главной формой политики».

«Диалог действительно полезен даже вне зависимости от результата, потому что решить экологические проблемы Подмосковья нельзя в Подмосковье. Их можно решить только на федеральном уровне», — отмечает эксперт.

На помощь Воробьеву?

Пока неизвестно, под какой эгидой будет выступать движение — официальной пропрезидентской, или же полуформальной и волонтерской. Но таким образом решается несколько задач.

Во-первых, аккумуляция и снятие напряжения в протестном ядре, которое стало представлять опасность для политической стабильности в регионах. Тем более поводов для нарастания недовольства прибавится из-за строительства мусоросжигательных заводов.

Не стоит забывать, что причиной отставки теперь уже бывшего главы Волоколамского района Евгения Гаврилова стали именно протесты жителей после массового отравления школьников свалочными газами. И здесь вырисовывается вторая причина.

На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о желании участвовать в губернаторских выборах в сентябре. Его выдвижение будет сопровождаться рисками из-за протестов, да и вообще отягчено непростой экологической ситуацией. Создавая экологическое движение в Подмосковье, Кремль, возможно, помогает Воробьеву упрочить контакт с местными жителями и нивелировать критическую повестку. Но здесь все уже зависит от самого губернатора.

«Наш народ точно разделяет власть на федеральную и региональную. Ни вреда, ни пользы сама площадка Воробьеву не принесет. Вот если он активно включится в работу площадки, — это другой вопрос», — считает Дмитрий Журавлев.

И все-таки диалог с населением, который сейчас пытается наладить АП, важен не с точки зрения политических целей или продвижения каких-то лиц на губернаторские кресла. Просто народ наш по этому диалогу истосковался, а свалки в ближайшее время никуда не денутся, и это очевидно. Злополучные полигоны исчезнут только тогда, когда будет отлажена современная мусоропереработка. До тех пор власти придется учиться говорить с людьми не языком дубинок и задержаний, а языком понимания проблематики и адекватного реагирования на нее.