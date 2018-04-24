Герб Нижегородской области разрешено свободно размещать на печатной продукции

Депутаты Законодательного собрания региона приняли во втором чтении проект изменений в закон «О Гербе Нижегородской области» на заседании 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно поправкам, допускается использование Герба области, в том числе его изображения как органами власти, так и обычными гражданами, но с одним условием: если такое использование не является надругательством над Гербом. Нарушение этой нормы повлечет за собой административную ответственность.

Как отметил председатель комитета заксобрания по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерий Осокин , Герб можно будет свободно размещать на печатной продукции. Не нужно получать какого-либо разрешения или уведомлять о его использовании. Продукция с изображением Герба может свободно выпускаться для реализации на рынке.