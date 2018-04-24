Запретить нельзя проводить: каковы шансы на бойкот ЧМ-2018 в России?

60 европарламентариев призвали страны-члены Евросоюза к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу, который состоится летом в России . Они считают, что Владимир Путин и его клика «порочат европейские ценности», поэтому евродепутат — если он себя уважает — не станет поддерживать фарс, который готовят в Москве под видом мундиаля.

Под этим письмом поставили свои подписи депутаты Европарламента из 16 стран ЕС и из 5 партий, которые имеют в высшем законодательном органе Евросоюза свои фракции. Письмо призывает политиков и руководителей европейских государств присоединиться к бойкоту, провозглашенного Великобританией Исландией . Известно, что ни исландские политики, ни члены британского правительства, ни члены королевской семьи не приедут в Россию на этот турнир.

Теракт с применением химического оружия в Солсбери — это лишь новая глава в истории осквернения Владимиром Путиным наших европейских ценностей, — отмечается в письме.

Эти 60 подписантов напоминают также о российской поддержке сирийского диктатора Башара Асада , который ведет химическую войну против собственного народа. Кроме того, не забыли и о «грубом военном вторжении на Украину », и о «систематических хакерских атаках», и о «вмешательстве в выборы» ради дестабилизации ЕС. По мнению евродепутатов, их коллеги «не должны поддерживать авторитарный и антизападный путь российского президента».

В этом письме перечислены еще много «претензий» к главе Кремля: и ситуация с подавлением свободной прессы в России, и убийства критиков режима. По мнению тех, кто подписался под ним, «нельзя поворачиваться спиной к угнетенным россиянам и пожимать руку Путину на футбольном стадионе». Интересно, что инициатором этого обращения стала депутат от партии Зеленых ЕС Ребекка Хармс — одна из самых известных в Германии критиков Путина, которая на собственном опыте имела возможность почувствовать, что такое российские хакерские атаки: ее компьютер и телефон были «сломаны», за ее перепиской следили…

Впрочем, не следует преувеличивать значение этого письма. Во-первых, его подписали 60 евродепутатов из 751 — то есть, так сказать, в абсолютных цифрах — это значительное количество, а вот в относительных, в процентах от общего состава Европарламента — это всего-навсего восемь процентов. Хотя, надо отметить — среди подписавших, есть представители как двух крупнейших европарламентских фракций (Европейская народная партия и социал-демократы), так и представители либералов, консерваторов, «зеленых» и реформаторской фракции. Многие подписанты — представители Польши и Великобритании.

Опять же, показательно: из Германии письмо было подписано только представителями партии Зеленых, — вероятно, единственной немецкой партии, которая последовательно и бескомпромиссно выступает во внешней политике против путинского режима. Представители других партий ФРГ отчасти поддерживают антипутинское направление в политике, но их коллеги в то же время могут быть и так называемыми «друзьями Путина» (особенно расколоты в этом смысле социал-демократы). Другой полюс — «пропутинский» — составляют в немецком парламенте две партии, которые, казалось бы, не могут найти общий язык: это «левые» экс-коммунисты и «Альтернатива для Германии», неонацисты. Удивительно да и только…

Относительно канцлера ФРГ Ангелы Меркель, то она сразу же после покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери заявила, что пока не видит никаких оснований для бойкота Мундиаля в РФ — якобы, сначала надо расследовать это преступление. Сейчас же, когда большинство лидеров европейских государств и правительств поддержали вывод британских властей о том, что это покушение «вероятнее всего» было совершено российскими агентами, она не спешит изменить свое мнение и ведет себя так, будто вообще забыла о международном спортивном событии. Даже химическая атака против сирийцев со стороны сил режима Башара Асада не заставила ее поддержать идею бойкота.

Кроме того, следует обратить внимание еще на один момент: 60 евродепутатов, которые подписали письмо, призвали лишь к политическому бойкоту. И это вполне понятно: дело в том, что Международная федерация футбола FIFA вообще не является официально государственной, межгосударственной или политической организацией. Это — организация коммерческая и заставить ее делать какие-то политические шаги или заявления —бесполезно. FIFA идет туда, где есть возможность заработать деньги — значит, она пойдет и в Россию. Уже хотя бы потому, что отказаться от чемпионата или пытаться перенести его в другую страну (напомним, что сейчас мощности для проведения Мундиаля в Европе имеют Германия и Великобритания) — это неизбежно понести финансовые убытки.

Поэтому дело, как видим, не в политике и даже не во взятках, которые получили от Кремля руководители ФИФА. Скорее всего, шансы на «торпедирование» российского Мундиаля есть у американских следователей, которые сейчас проводят расследование против ряда руководителей и бывших руководителей Международной федерации футбола по обвинению в «отмывании» денег, получении взяток и неуплаты налогов. Однако, следователи из США — люди, как правило, аполитичны и вряд ли, даже «накопав» достаточно материала, обратятся в ФИФА с предложением закрыть дело, если федерация согласится отменить или перенести Мундиаль в России. Следует ожидать, что они доведут следствие до конца и передадут доказательства в суд — и тогда всем тем, кто получил взятку от Путина за назначение ЧМ-2018 в России, мало не покажется… но к тому времени Чемпионат уже завершится, а глава Кремля сможет похвастаться, что он его «честно украл».

Впрочем, будем откровенны: на что в этом случае надеяться украинцам, даже если они живо раскупают билеты на Мундиаль, несмотря на то, что Россия напала на их государство, оккупировала часть ее территории и убила тысячи людей? Если украинские политики — от оппозиционеров до руководителей государства — до сих пор не объявили тот же политический бойкот чемпионата, к которому призывают 60 европарламентариев? Кому, казалось бы, как не нам, но нет. Так почему искать «измены» среди других, когда она в собственном доме живет?