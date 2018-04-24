Наталья Комарова встретилась с югорскими омбудсменами

Уполномоченный по правам человека в автономном округе Наталья Стребкова предложила усилить разъяснительную работу для участников программы «Улучшение жилищных условий населения Югры» и расширить список получателей льгот на оплату проезда к месту отдыха и обратно личным транспортом, а также на оплату проезда к месту пересечения границы с Россией по ортодромии. По ее мнению, такой льготой должны пользоваться и неработающие пенсионеры, проживающие на Севере 10 и более лет.

«Если для работающих есть такая преференция, то почему же ее не может быть для неработающих пенсионеров? Ранее такая норма была не востребована, но мир изменился. Надо поддержать это предложение с точки зрения защиты прав человека. Необходимо внести поправки в федеральное законодательство в установленном порядке, проработать данный вопрос совместно с органами власти», — отметила Наталья Комарова.

«Это достаточно серьезный курс, который востребован подростками. Уже имеются готовые наработки», — подчеркнула Татьяна Моховикова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Евлахов предложил пересмотреть налоговую ставку в два процента от кадастровой стоимости недвижимого имущества: «В общем объеме доходных поступлений налог на имущество физических лиц выступает в качестве важного источника формирования местных бюджетов».