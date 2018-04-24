Каргин запустил бесплатную маршрутку до Торфопредприятия

С 24 апреля маршрут №71 нижегородского частного перевозчика Дмитрия Каргина продлевается на три остановки. В Сормовском районе от конечного остановочного пункта «Федосеенко» начал ходить бесплатный автобус-«челнок» до «Торфопредприятия». Здесь он забирает пассажиров, которые затем могут с тем же билетом пересесть на любую маршрутку ИП Каргин.

В своей официальной группе в соцсети перевозчик разместил расписание движения «челнока», на которое предлагают ориентироваться местным жителям. При этом уточняется, что в будущем в нем возможны некоторые изменения.

В автобусе-«челноке» действительны те же проездные, что и на остальных маршрутках Каргина.

Напомним, продление маршрута № 71 связано с расторжением договора с еще одним перевозчиком — Александром Комраковым. По одностороннему решению администрации, с 24 апреля он уже не имеет право выпускать свои автобусы на линии. Однако сам Комраков в разговоре с корреспондентом ИА «В городе N» заявил, что не получал никаких уведомлений от департамента транспорта, а потому намерен и дальше продолжать работу в обычном режиме.

Фото: vk.com