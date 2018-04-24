Полицейские охраняют здоровье граждан от табачного дыма

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Москва — Киевская проводят специальные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов курения табака в неустановленных местах на вокзальном комплексе.

В связи с возросшим количеством фактов нарушения Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», сотрудниками ЛО МВД России на станции Москва — Киевская проводятся специальные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов курения табака в неустановленных местах на вокзальном комплексе, пригородных платформах и в электропоездах пригородного сообщения. Нарушителей данной категории полицейские доставляют в дежурную часть для привлечения к административной ответственности и проведения профилактических бесед. Проводится разъяснительная работа с несовершеннолетними на тему профилактики курения табака в молодежной среде и информированности подростков о факторах риска и наступающих последствий.