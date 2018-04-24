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Воронежские аграрии приступили к весенне-полевым работам
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Воронежские аграрии приступили к весенне-полевым работам 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В 15 районах Воронежской области сажают сахарную свёклу.
Не смотря на не очень благоприятную погоду, работы в полях в самом разгаре, об этом сообщили в правительстве области. Сеют сейчас ранние зерновые и зернобобовые культуры практически все хозяйства региона, исключение — Борисоглебский и Новохоперский районы. В 15 районах сажают сахарную свёклу. В лидерах — Кантемировский, Россошанский и Аннинский районы. В 7 районах приступили к севу подсолнечника. Подкормку озимых закончили в Богучарском и Верхнемамонском районах.
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