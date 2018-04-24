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Молодежный губернаторский бал прошел в Новосибирской области
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Молодежный губернаторский бал прошел в Новосибирской области 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Почти 1000 молодых новосибирцев стали участниками традиционного Молодежного Губернаторского бала, прошедшего 23 апреля в Государственном концертном зале им. А. М. Каца. Губернаторский бал дал возможность для свободного общения талантливых студентов с главой региона Андреем Травниковым, с членами Правительства Новосибирской области, известными политиками, ведущими деятелями науки и культуры.
Глава Новосибирской области Андрей Травников в приветственном слове отметил: молодым свойственно умение не только достигать результата, добиваться успеха, но и увлекать за собой окружающих. «Это очень важно — реализовать свои мечты, свои проекты, и вовлекать в них других людей, вести за собой. Нас с вами ждут великие дела. Новосибирскую область, Россию ждёт великое будущее», — подчеркнул глава региона.
Участниками бала стали около 1000 молодых людей, в том числе студенты из 18 образовательных организаций высшего образования г. Новосибирска, студенты из 33 государственных профессиональных образовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области, представители 26 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, лидеры и активисты общественных объединений, победители и призёры студенческих конференций, творческих фестивалей и конкурсов, спортивных турниров и слетов. Перед началом бала студенты представили Андрею Травникову свои авторские социальные проекты. Глава региона оставил памятную надпись в специальной «Золотой книге молодежи».
Глава области вручил награды отличившимся участникам мероприятия за вклад в реализацию молодежной политики, а также объявил со сцены имена победителей традиционного для Губернаторского бала танцевального конкурса. В этом году путем зрительского голосования звания Королевы и Короля бала была удостоена пара, представлявшая Коченевский район — Татьяна Доронина и Алексей Косачев, сообщает пресс-служба Новосибирской области.
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