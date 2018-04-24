Рядом с домом. Юбилейный магазин известной сети открылся в Екатеринбурге

20 апреля на улице Крестинского 35 появился новый магазин федеральной торговой сети «Пятерочка». Этот универсам стал «юбилейным» — именно с его открытием компания достигла отметки 12000 магазинов, расположенных на всей территории России

Непосредственное открытие торговой площадки стало ярким событием для жителей микрорайона Ботаника: несмотря на дождик, праздничное выступление пришли посмотреть около 200 человек. В большом шатре, который расположили возле входа в «юбилейный» магазин, можно было найти угощение и горячий чай, сладкую вату; здесь же для самых маленьких участников праздника организаторы предусмотрели возможность сделать праздничный макияж.

Практически все покупатели отмечают, что «на этом пятачке давно не хватало магазина» и что «ходить за покупками теперь станет гораздо ближе».

Внутри торгового зала площадью почти 500 квадратных метров — узнаваемый интерьер и традиционно большой выбор товаров: около 5000 наименований. Во время экскурсии по магазину первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Валерьевич Орлов подчеркнул, что присутствие на полках товаров, большинство из которых произведено в Свердловской области — прекрасная возможность для взаимовыгодного сотрудничества. Так, практически 100% кондитерских изделий, хлебобулочные товары — это продукция от местных производителей; большой сегмент местные производители представляют среди молочных и мясных товаров.

«То, что торговая сеть идет навстречу и активно сотрудничает с нашими производителями — это не может не радовать», — отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. По его словам, сеть функционирует в Екатеринбурге в условиях нормальной рыночной конкуренции, которую можно сравнить только со столичными городами. «Социальные программы и тесное партнерство с местными производителями позволяет ритейлеру держать хорошую цену и реализовывать только качественный товар жителям города», — добавил он.

В районе, где открылся новый магазин, очень много детских садов, школ и прочих досуговых центров для детей. Именно это и учли при реализации новой «Пятерочки». «Мы становимся ближе не только фактически, но и эмоционально, потому что стараемся, кроме предоставления широкого выбора продуктов питания, организовать досуг наших покупателей. Например, в этом магазине реализована наша новая инициатива — детский клуб, где выделены товары для детей. Я надеюсь, что мамочки с детьми оценят новинку», — подытожила генеральный директор Ольга Наумова.

Сегодня на Среднем Урале работает более 400 магазинов сети, из них — почти 140 в Екатеринбурге, По словам вице-губернатора, это дает возможность трудоустроить больше 4 600 свердловчан, в том числе 1500 рабочих мест приходится на столицу Свердловской области. «Ритейлер обеспечивает достаточно стабильную и высокую заработную плату, хорошие условия работы. Это партнерство мы будем поддерживать и развивать», — заключил Алексей Орлов.