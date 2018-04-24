Ветераны Карелии смогут бесплатно звонить и отправлять телеграммы

Республики Карелия. Акция продлится с 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Республики Карелия участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья: количество не ограничено.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья — общей продолжительностью разговоров до 100 минут.

Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.