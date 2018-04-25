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Поиск доноров обсудят на форуме «Сообщество» в Уфе
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Поиск доноров обсудят на форуме «Сообщество» в Уфе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Уфе начинается второй день работы форума «Сообщество».
На стратегической сессии под руководством члена наблюдательного совета АНО «Институт Щифферса» Юрия Сергеева участники форума продолжат обсуждение практик общественного управления.
На расширенном заседании координационного совета под руководством председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой начнется обсуждение доступа НКО на рынок социальных услуг.
На круглых столах представители некоммерческого сектора обсудят успешные практики фандрайзинга и вопросы выстраивания взаимоотношений с частными донорами, вопросы информационной открытости НКО и их доступа на рынок социальных услуг, успешные практики наставничества в образовательных организациях. Отдельно будет обсуждаться вопрос о том, может ли бедность быть поводом для вмешательства в семью и насколько оно правомерно.
Мастер класс по опыту разрешения групповых социальных конфликтов с участием представителей местного сообщества пройдет в формате ролевой игры. По мнению руководителя Центра Медиации и общественного взаимодействия РГСУ, основателя проекта «Центр общественного взаимодействия» Антона Островского, такой формат позволит его участникам почувствовать себя в роли сторон группового социального конфликта.
Представители НКО также намерены обсудить, как современные технологии могут помогать их работе.
Закрывающая сессия второго дня работы форума будет посвящена межсекторному взаимодействию в ПФО. Участники подведут результаты и обсудят перспективы взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества.
Форум «Сообщество» Общественной палаты РФ проходит в Уфе 24-25 апреля.
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