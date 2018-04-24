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«Ростелеком» поддержал конкурс журналистов в Воронеже
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«Ростелеком» поддержал конкурс журналистов в Воронеже 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
Воронежский филиал «Ростелекома» выступил партнёром конкурса «Самый грамотный журналист». 25 представителей региональных СМИ написали диктант и выполнили тестовые задания.
По итогам конкурса самым грамотным журналистом стала Ольга Кохан из районной газеты «Кантемировский вестник» (филиал АУ ВО «РИА «Воронеж»). Второе место завоевала Людмила Грешнева из районной газеты «Народное слово» (Хохольский филиал АУ ВО «РИА „Воронеж“). Третье место — у Натальи Рыжих, представителя газеты „Ленинский завет“ (Нижнедевицкий филиал АУ ВО „РИА „Воронеж“). Все участники получили фирменные сувениры от „Ростелекома“.
Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО „Ростелеком“:
“Мы с удовольствием поддержали конкурс, цель которого — поднять качество печатного слова. Для нас это возможность заявить журналистам, что „Ростелеком“ открыт и готов к сотрудничеству. Представители средств массовой информации всегда находятся в гуще событий, в разъездах и служебных командировках. А в это время „Ростелеком“ поможет обеспечить безопасность дома. Сервис „Видеонаблюдение“ позволяет с лёгкостью присматривать за важными вещами, где бы вы ни находились. Например, посмотреть, что происходит на даче, в квартире или с машиной на парковке».
В рамках мероприятия специалисты компании рассказали о новом облачном продукте — «Видеонаблюдение». Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего как внутри квартиры, так и на внешней территории. В комплекс обеспечения «Видеонаблюдения» входят камера, доступ к облачной платформе обработки видео и мобильное приложение c WEB-интерфейсом. «Ростелеком» предлагает 2 варианта камер: для внешнего и внутреннего видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность в любом месте.
Узнать больше об услугах «Ростелекома» можно на сайте voronezh.rt.ru или по бесплатному номеру 8-800-100-0800.
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