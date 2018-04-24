«Ростелеком» поддержал конкурс журналистов в Воронеже

Воронежский филиал «Ростелекома» выступил партнёром конкурса «Самый грамотный журналист». 25 представителей региональных СМИ написали диктант и выполнили тестовые задания.

По итогам конкурса самым грамотным журналистом стала Ольга Кохан из районной газеты «Кантемировский вестник» (филиал АУ ВО « РИА «Воронеж»). Второе место завоевала Людмила Грешнева из районной газеты «Народное слово» (Хохольский филиал АУ ВО «РИА „Воронеж“). Третье место — у Натальи Рыжих , представителя газеты „Ленинский завет“ (Нижнедевицкий филиал АУ ВО „РИА „Воронеж“). Все участники получили фирменные сувениры от „Ростелекома“.

“Мы с удовольствием поддержали конкурс, цель которого — поднять качество печатного слова. Для нас это возможность заявить журналистам, что „Ростелеком“ открыт и готов к сотрудничеству. Представители средств массовой информации всегда находятся в гуще событий, в разъездах и служебных командировках. А в это время „Ростелеком“ поможет обеспечить безопасность дома. Сервис „Видеонаблюдение“ позволяет с лёгкостью присматривать за важными вещами, где бы вы ни находились. Например, посмотреть, что происходит на даче, в квартире или с машиной на парковке».

В рамках мероприятия специалисты компании рассказали о новом облачном продукте — «Видеонаблюдение». Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего как внутри квартиры, так и на внешней территории. В комплекс обеспечения «Видеонаблюдения» входят камера, доступ к облачной платформе обработки видео и мобильное приложение c WEB-интерфейсом. «Ростелеком» предлагает 2 варианта камер: для внешнего и внутреннего видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность в любом месте.

Узнать больше об услугах «Ростелекома» можно на сайте voronezh.rt.ru или по бесплатному номеру 8-800-100-0800.