Международный книжный салон откроется 17 мая в Санкт-Петербурге

В этом году Санкт-Петербургский Международный книжный салон приурочен к 315-летию со дня основания Северной столицы. Его гостями станут известные российские писатели, публицисты и поэты. Творческие встречи с авторами и их живое общение с читательской аудиторией стало доброй традицией книжного салона.

Лауреат премии «Национальный бестселлер» Сергей Носов презентует свою книгу «Построение квадрата на шестом уроке», Ксения Букша представит свой новый сборник короткой прозы, а лауреат «Антибукера», писатель и филолог Алексей Варламов познакомит читателей со своим новым детищем — романом «Душа моя Павел».

Роман Гузель Яхиной «Дети мои» выйдет в свет в мае и будет презентован на книжном салоне самим автором. На портале Год Литературы.РФ эту книгу уже назвали самым ожидаемым романом 2018 года.

Лауреат премии «Русский Букер», мастер магического реализма Ольга Славникова представит свой новый роман «Прыжок в длину».

Актер Вениамин Смехов расскажет о своей новой книге о Владимире Высоцком «Здравствуй, однако».

Гостем книжного салона станет молодой турецкий автор Эльчин Сафарли.

Также в ходе книжного форума состоится творческая встреча с экспертом по стратегическим коммуникациям, публицистом и писателем Александром Цыпкиным. Напомним, в 2017 году вышла его новая книга «Дом до свиданий». В первую неделю продаж она заняла первое место в рейтинге ТОП-10 Книжного Дома «Москва».

— Высокий уровень организации книжного салона должен подчеркнуть звание Петербурга, как самого читающего города, — говорит председатель правления АНО «Петербургские Медиа-проекты» Андрей Шамрай. — Этот статус присвоил нам в 2017 году Российский книжный союз и нам надо удержать это звание и двигаться дальше, чтобы сделать Петербург одной из книжных столиц мира.

Михайловский манеж и прилегающие к нему улицы: Малая Садовая и Кленовая аллея на время салона превратятся в огромный книжный квартал с интерактивными и концертными площадками, сценами, выставочными экспозициями, игровыми павильонами и шатрами. Более двухсот издательств со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья представят новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической и справочно-энциклопедической литературы.

В культурной и деловой программе книжного салона примут участие официальные лица, руководители издательств, книготорговых сетей, российские и международные эксперты, писатели, представители библиотечного и образовательного сообществ, деятели культуры.

Франции, Польши, Эстонии, Финляндии, Молдавии, Международный статус книжного салона поддержат гости из Великобритании Сербии и других стран.

В этом году гостем салона станет министр обороны Сербии, автор книги «Красота» Александр Вулин . Для участия в книжном салоне приедут английский писатель и культуролог Александр Кан, руководитель проектов финского Фонда «Cultura» Аннели Ойала и другие.

Санкт-Петербургский международный книжный салон организован правительством Санкт-Петербурга и Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Оператор книжного салона — АНО «Петербургские медиа-проекты».

Контакты:

Виктория Опекина, пресс-секретарь Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона

Тел: 8-921-387-25-46 e-mail:vikarius@yandex.ru