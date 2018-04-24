В Госдуме прокомментировали возможное ужесточение антироссийских санкций

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Санкции из-за невыполнения минских договоренностей необходимо применять в отношении тех стран, которые действительно должны их выполнять и не делают этого, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

Ранее страны G7 в заявлении глав МИД по итогам встречи в Торонто объявили, что могут ужесточить санкции против России , «если действия Москвы того потребуют». Согласно коммюнике, продление экономических санкций в связи с ситуацией в Донбассе полностью связано с «полным и необратимым исполнением Россией минских договоренностей».

"Многие повторяют как мантру «минские соглашения» и не читают их. Мы (Россия) не являемся субъектами минских соглашений. Если уж они хотят выполнения этих минских соглашений, то пусть посмотрят по пунктам, кто что должен выполнить. Пусть вводят против тех санкции, кто их должен выполнить и не выполняет", — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что в минских соглашениях нет ни одного пункта, за выполнение которого была бы ответственна Российская Федерация.

"Смешно, что люди из «семерки» даже не удосужились прочитать минские соглашения, а увязывают их выполнение с санкциями против России… Если им так хочется читать какие-то закрытые книги, ну пусть читают. Любят они, видимо, эти закрытые книги, а потом упрекают в конспирологии, сами занимаются той самой конспирологией. Какая-то масонская ложа стала, а не нормальное сообщество нормальных людей, тем более руководителей нормальных государств", — добавил парламентарий.