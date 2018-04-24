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В Косино-Ухтомском районе благоустраивают дворовые территории
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В Косино-Ухтомском районе благоустраивают дворовые территории 

Управа района Косино-Ухтомский 32 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В прошедшую субботу во дворе дома № 17 по улице Рудневка прошла высадка саженцев. Озеленение территории Косино-Ухтомского района началось в результате обращений жителей на портал «Активный гражданин». Благодаря умелому руководству ведущего инженера ГБУ «Жилищник» Людмилы Каревой теперь двор будут украшать девять кленов и две березы. Также жителей порадует морщинистая роза. Этого красивого растения высадили девяносто кустов. Кроме того, кожуховцы посадили пятнадцать кустов золотистой смородины и восемьдесят кустов кизильника.
Кстати, благоустроить свой район вышли сотрудники ГБУ «СДЦ „Триумф“, активные жители, а также члены Молодежной палаты. По мнению участников этого мероприятия, если устраивать подобные субботники в каждом дворе, вокруг станет намного красивее.
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