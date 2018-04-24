В Косино-Ухтомском районе благоустраивают дворовые территории

В прошедшую субботу во дворе дома № 17 по улице Рудневка прошла высадка саженцев. Озеленение территории Косино-Ухтомского района началось в результате обращений жителей на портал «Активный гражданин». Благодаря умелому руководству ведущего инженера ГБУ «Жилищник» Людмилы Каревой теперь двор будут украшать девять кленов и две березы. Также жителей порадует морщинистая роза. Этого красивого растения высадили девяносто кустов. Кроме того, кожуховцы посадили пятнадцать кустов золотистой смородины и восемьдесят кустов кизильника.

Кстати, благоустроить свой район вышли сотрудники ГБУ «СДЦ „Триумф“, активные жители, а также члены Молодежной палаты. По мнению участников этого мероприятия, если устраивать подобные субботники в каждом дворе, вокруг станет намного красивее.