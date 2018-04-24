Более тысячи школьников и студентов посетили предприятия региона в рамках «Недели без турникетов»

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» более тысячи ярославских школьников и студентов стали участниками экскурсий на предприятия области. В регионе мероприятия проводятся при поддержке департамента инвестиций и промышленности и департамента образования.

«Недели без турникетов» ежегодно проходят по всей стране в апреле и октябре в рамках широкомасштабного проекта Союза машиностроителей России «Работай в России !» при поддержке АО «Росэлектроника» и фондов «Иннопрактика» и «КПД СТО». По замыслу организаторов, участие в подобных мероприятиях помогает студентам и старшеклассникам расширить представления о действующем высокотехнологичном производстве, а также определиться с выбором будущей профессии.

Ярославская область традиционно участвует в акции, которая является действенным инструментом повышения престижа рабочих профессий и одним из элементов образовательной системы, знакомящей подрастающее поколение с высокотехнологичными предприятиями, — сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина . — Благодаря интерактивному знакомству с реальным производством и возможности общения с ведущими специалистами предприятий мы помогаем учащимся сделать выбор своей будущей профессии. В свою очередь, формирование современной инновационной инфраструктуры и освоение высокотехнологичных рынков невозможны без качественной системы образования и профориентации, системы подготовки кадров и продвижения талантов.

В рамках стратегии развития региона „10 точек роста“, утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым , в регионе реализуются мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала. Ярославская область стала официальным участником движения „WorldSkills Russia“. С июля 2016 года внедрен региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, целью которого является использование эффективных инструментов и мировых стандартов повышения кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей промышленности.