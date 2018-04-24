Более тысячи школьников и студентов посетили предприятия региона в рамках «Недели без турникетов» 

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» более тысячи ярославских школьников и студентов стали участниками экскурсий на предприятия области. В регионе мероприятия проводятся при поддержке департамента инвестиций и промышленности и департамента образования.
«Недели без турникетов» ежегодно проходят по всей стране в апреле и октябре в рамках широкомасштабного проекта Союза машиностроителей России «Работай в России!» при поддержке АО «Росэлектроника» и фондов «Иннопрактика» и «КПД СТО». По замыслу организаторов, участие в подобных мероприятиях помогает студентам и старшеклассникам расширить представления о действующем высокотехнологичном производстве, а также определиться с выбором будущей профессии.
— Ярославская область традиционно участвует в акции, которая является действенным инструментом повышения престижа рабочих профессий и одним из элементов образовательной системы, знакомящей подрастающее поколение с высокотехнологичными предприятиями, — сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. — Благодаря интерактивному знакомству с реальным производством и возможности общения с ведущими специалистами предприятий мы помогаем учащимся сделать выбор своей будущей профессии. В свою очередь, формирование современной инновационной инфраструктуры и освоение высокотехнологичных рынков невозможны без качественной системы образования и профориентации, системы подготовки кадров и продвижения талантов.
В числе предприятий региона, которые открыли свои двери для учащихся, ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», Ярославский электровозоремонтный завод им. Б. П. Бещева — филиал АО «Желдорреммаш», АО «Судостроительный завод „Вымпел“, ПАО „Ростовский оптико-механический завод“, ПАО „Тутаевский моторный завод“ и ООО „ПО „Сады Аурики“. Для ребят были организованы экскурсии по цехам и участкам производства, различные мастер-классы и викторины, демонстрация работы высокотехнологичного оборудования.
В рамках стратегии развития региона „10 точек роста“, утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым, в регионе реализуются мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала. Ярославская область стала официальным участником движения „WorldSkills Russia“. С июля 2016 года внедрен региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, целью которого является использование эффективных инструментов и мировых стандартов повышения кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Ряд профессиональных образовательных организаций и предприятий участвует в реализации дуальной модели образования. С октября прошлого года в Рыбинске начал работу детский технопарк „Кванториум“ для подготовки кадрового резерва наукоемких и высокотехнологичных производств.