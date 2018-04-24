Как прошёл субботник в Багратионовске

Общероссийские субботники марафоном прошли во всех муниципалитетах Калининградской области . Креативно к уборке улиц подошли жители Багратионовского городского округа. Добавили красок в традиционную весеннюю акцию, да так, что оценили даже птицы в парке.

Субботник в Багратионовске больше похож на подготовку к празднику. Жители даже в традиционную побелку для деревьев добавили изюминку. Белую известь смешали с колорами семи цветов радуги. Ещё одно украшение — расписные скворечники. Дома для пернатых сделал мастер по де купажу Роман Жулин.

Роман Жулин, житель Багратионовского района:

— Сделал в количестве десяти штук, из берёзовой фанеры. Диаметр самого отверстия в скворечнике по размерам, это я в интернете посмотрел, 5-6 см. Не больше!

Приводить городской парк в порядок вызвались не только жители Багратионовска, на подмогу приехали и сотрудники министерства по развитию муниципалитетов и внутренней политики.

Александр Торба , министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области:

— Это уже традиция. И продвинутые муниципалитеты не один раз проводят субботники, чтобы привести в порядок наши посёлки, города.

Параллельно с субботником в городском парке идет и благоустройство территории. По словам главы администрации, излюбленное место для прогулок горожан, мягко говоря, запущено.

Максим Азов , глава администрации Багратионовского района:

— В этом году мы планируем здесь сделать не просто площадку, а большой детский городок. Скоро будет аукцион, торги, будет выбран подрядчик.

В парке уже появилась новая летняя беседка со смотровой площадкой. Идет строительство летнего театра. Вот-вот откроется площадка для волейбола. В планах на следующий годзапустить фонтан и открыть парк скульптурных композиций.