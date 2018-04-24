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Как прошёл субботник в Багратионовске
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Как прошёл субботник в Багратионовске 

Вести Калининград 33 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Общероссийские субботники марафоном прошли во всех муниципалитетах Калининградской области. Креативно к уборке улиц подошли жители Багратионовского городского округа. Добавили красок в традиционную весеннюю акцию, да так, что оценили даже птицы в парке.
Субботник в Багратионовске больше похож на подготовку к празднику. Жители даже в традиционную побелку для деревьев добавили изюминку. Белую известь смешали с колорами семи цветов радуги. Ещё одно украшение — расписные скворечники. Дома для пернатых сделал мастер по де купажу Роман Жулин.
Роман Жулин, житель Багратионовского района:
— Сделал в количестве десяти штук, из берёзовой фанеры. Диаметр самого отверстия в скворечнике по размерам, это я в интернете посмотрел, 5-6 см. Не больше!
Приводить городской парк в порядок вызвались не только жители Багратионовска, на подмогу приехали и сотрудники министерства по развитию муниципалитетов и внутренней политики.
Александр Торба, министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области:
— Это уже традиция. И продвинутые муниципалитеты не один раз проводят субботники, чтобы привести в порядок наши посёлки, города.
Параллельно с субботником в городском парке идет и благоустройство территории. По словам главы администрации, излюбленное место для прогулок горожан, мягко говоря, запущено.
Максим Азов, глава администрации Багратионовского района:
— В этом году мы планируем здесь сделать не просто площадку, а большой детский городок. Скоро будет аукцион, торги, будет выбран подрядчик.
В парке уже появилась новая летняя беседка со смотровой площадкой. Идет строительство летнего театра. Вот-вот откроется площадка для волейбола. В планах на следующий годзапустить фонтан и открыть парк скульптурных композиций.
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