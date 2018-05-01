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Тысячи жителей Новосибирска вышли на «Монстрацию»
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Тысячи жителей Новосибирска вышли на «Монстрацию» 

ТАСС 6 минут назад
Фото: nn.ru
НОВОСИБИРСК, 1 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек вышли в Новосибирске на ежегодное первомайское шествие с абсурдными лозунгами «Монстрация», прошедшее во вторник в составе общегородского молодежного мероприятия. Организаторы развернули перед колонной восьмиметровое зеленое полотно с надписью «Севернее Кореи» в окружении двух снежинок.
"Монстрация" — альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году.
"Предварительно полиция дала 3 тыс. человек", — сообщила журналистам глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
"Монстранты" прошли по историческому маршруту акции: центральной улице Новосибирска — Красному проспекту. Второй год шествие вписано в официальный план мероприятий и прошло в составе общегородского молодежного шествия — от Дома офицеров до площади Ленина.
"Монстранты" шагают по стране
"Монстрация" давно стала одной из визитных карточек Новосибирска. Первое шествие в 2004 году собрало около 80 человек, в 2014 году было 4 тыс. «монстрантов», в 2015-2017 годах — по 2-3 тыс. Несколько лет назад акция вышла за пределы родного города. «Монстрации» регулярно проводят около 10 городов России, отдельные шествия проходили на Украине, в Чехии, Эстонии.
В этом году впервые к «Монстрации» присоединились Москва, Томск, Вологда и Оренбург. Кроме того, «монстранты» 1 мая уже прошли или только собираются пройти по улицам Владивостока, Иркутска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Перми, Пензы, Ставрополя, Волгограда, Ярославля, Твери и Санкт-Петербурга.
В 2011 году создатель и идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства «Инновация» от Государственного центра современного искусства. С 27 апреля в Третьяковской галерее в Москве открылась экспозиция «Искусство 2000-х», где «Монстрация» представлена, в частности, трехметровыми лозунгами «Ы-ы-ыть!» и «Система! Ты че такая нервная?».
Нешуточные согласования
В 2015-2016 годах возникли сложности с согласованием акции, Лоскутов несколько раз привлекался к административной ответственности за проведение несанкционированного мероприятия. После несогласованной акции в 2015 году он был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД, были составлены два протокола об административных нарушениях. Суд счел его виновным в организации несанкционированного митинга, арестовал на 10 суток и оштрафовал на 5 тыс. рублей.
Мероприятие 1 мая 2016 года было согласовано мэрией, «монстранты» прошли сразу за организованным администрацией города «Всешествием» и по заявке последнего, но после мероприятия Лоскутов был доставлен в отделение полиции, где на него составили административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия — полиция и суд сочли, что «Монстрация» не является культурным мероприятием и требует другого согласования.
На выходе из Центрального райсуда, где он был оштрафован, Лоскутов снова был доставлен в отделение полиции, а оттуда в Октябрьский районный суд Новосибирска. Ему было предъявлено еще одно обвинение — за организацию несогласованного митинга на ступенях библиотеки (ГПНТБ). Судья с доводами полиции не согласилась и дело прекратила за отсутствием состава правонарушения.
В 2017 году «монстранты» прошли в составе общегородского шествия на центральной улице Новосибирска и проблем с законом ни у кого не возникло.
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