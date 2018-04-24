Ставропольцы научатся читать коммунальную «платёжку»

Ставропольцам объяснят, как читать коммунальные «платёжки», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МинЖКХ СК.

Бесплатный семинар пройдёт на базе библиотеки имени Лермонтова 25 апреля в 11:00. Мероприятие для жильцов МКД и активных горожан проведёт эксперт из краевой организации «ЖКХ-Контроль» Ирина Абрамова

Ставропольцам расскажут об изменениях законодательства отрасли и правилах предоставления коммунальных услуг. На понятных примерах им объяснят, что обозначают аббревиатуры в квитанциях, как рассчитываются тарифы и как не дать коммунальщикам себя обмануть.

Записываться на мероприятие не нужно, достаточно придти вовремя и принять участие в лекции.