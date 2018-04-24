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Ставропольцы научатся читать коммунальную «платёжку»
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Ставропольцы научатся читать коммунальную «платёжку» 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцам объяснят, как читать коммунальные «платёжки», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МинЖКХ СК.
Бесплатный семинар пройдёт на базе библиотеки имени Лермонтова 25 апреля в 11:00. Мероприятие для жильцов МКД и активных горожан проведёт эксперт из краевой организации «ЖКХ-Контроль» Ирина Абрамова.
Ставропольцам расскажут об изменениях законодательства отрасли и правилах предоставления коммунальных услуг. На понятных примерах им объяснят, что обозначают аббревиатуры в квитанциях, как рассчитываются тарифы и как не дать коммунальщикам себя обмануть.
Записываться на мероприятие не нужно, достаточно придти вовремя и принять участие в лекции.
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