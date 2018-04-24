Канделаки рассекретила свой роман с Брюсом Уиллисом

На днях звезда российского ТВ Тина Канделаки приняла участие в Synergy Insight Forum, где рассказала о своей карьере и личной жизни. Ведущая вспомнила, как однажды ей предложили сделать интервью с Брюсом Уиллисом для ее программы «Истории в деталях».

Сперва она долго не могла поверить в свою удачу. Спустя некоторое время после этих съемок ей позвонили представители актера и сообщили, что он скоро уедет и хочет с ней проститься. «Он вышел ко мне и сказал: „Поехали со мной!“ Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь», — рассказала телевдива.