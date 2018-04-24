Минстрой РФ: Более 70% индивидуальных приборов учета должны передавать информацию онлайн к 2024 г.

«Мы планируем к 2024 г. конкретные результаты обозначить для себя. В качестве приоритетных целей мы планируем, чтобы более 70% установленных индивидуальных приборов учета были оборудованы системами онлайн передачи данных», — сказал М. Мень.

По его словам, также к 2024 г., согласно планам ведомства, не менее 50 млн человек смогут проживать в «умных городах», в которых будут внедрены интеллектуальные системы управления городскими ресурсами.

«Запуск цифровых каналов взаимодействия с органами местного самоуправления и очень важно — инструмент вовлечения граждан в принятие ключевых решений по вопросам городского развития во всех муниципальных образованиях страны с населением более тысячи человек», — заявил министр.

Ранее ПАО «Ростелеком» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определили главные технологии для развития российских населенных пунктов в рамках проекта «Умный город».

В пресс-службе Минстроя отмечали, что в рамках рабочей группы «Умный город» для выявления технологических трендов было проанализировано более 6 млн различных источников информации по итогам исследования топ-10 сквозных технологий, среди которых интернет вещей; 5G; биометрия; обработка неструктурированных данных; технологии поддержки принятия решений; дополненная и виртуальная реальность; распределенные базы данных; геоинформационные технологии и навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления.