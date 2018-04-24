Минстрой РФ: Более 70% индивидуальных приборов учета должны передавать информацию онлайн к 2024 г. 

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ планируют, что к 2024 г. более 70% индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в стране смогут передавать информацию в режиме онлайн. Об этом на конференции «Smart City: внешний периметр. Smart ЖКХ» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
«Мы планируем к 2024 г. конкретные результаты обозначить для себя. В качестве приоритетных целей мы планируем, чтобы более 70% установленных индивидуальных приборов учета были оборудованы системами онлайн передачи данных», — сказал М. Мень.
По его словам, также к 2024 г., согласно планам ведомства, не менее 50 млн человек смогут проживать в «умных городах», в которых будут внедрены интеллектуальные системы управления городскими ресурсами.
«Запуск цифровых каналов взаимодействия с органами местного самоуправления и очень важно — инструмент вовлечения граждан в принятие ключевых решений по вопросам городского развития во всех муниципальных образованиях страны с населением более тысячи человек», — заявил министр.
Ранее ПАО «Ростелеком» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определили главные технологии для развития российских населенных пунктов в рамках проекта «Умный город».
В пресс-службе Минстроя отмечали, что в рамках рабочей группы «Умный город» для выявления технологических трендов было проанализировано более 6 млн различных источников информации по итогам исследования топ-10 сквозных технологий, среди которых интернет вещей; 5G; биометрия; обработка неструктурированных данных; технологии поддержки принятия решений; дополненная и виртуальная реальность; распределенные базы данных; геоинформационные технологии и навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления.