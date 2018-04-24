Китайско-пакистанский экономический коридор заложит прочную основу для развития и процветания Пакистана — премьер-министр Пакистана

Исламабад , 24 апреля / Синьхуа / — Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси в понедельник заявил, что проект Китайско-пакистанского экономического коридора заложит прочную основу для развития и процветания Пакистана, а также укрепит межрегиональную взаимосвязанность.

Выступая на «Саммите Китайско-пакистанского экономического коридора-2018» в южном пакистанском городе Карачи , Ш. Х. Аббаси отметил, что проекты в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора обладают экономической целесообразностью и экологической устойчивостью, они помогут Пакистану в дальнейшем развитии сельского хозяйства и технологий машиностроения, а также в борьбе с бедностью.

По словам Ш. Х. Аббаси, индустриальное сотрудничество в рамках коридора также откроет множество возможностей для воплощения в жизнь мечты глобальных инвесторов. «Посредством строительства железнодорожных и автодорожных сетей Китайско-пакистанский экономический коридор предоставит безопасные и эффективные торговые маршруты. Эта мечта сбудется уже в скором времени», — заявил он.

Отметим, что в строительстве Китайско-пакистанского экономического коридора уже достигнуты первые успехи. К настоящему времени начато или полностью завершено строительство примерно 20 проектов в рамках коридора. —0—