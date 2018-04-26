Ещё
«Если знаете, где он — напишите»: женщина из Прикамья ищет брата, пропавшего в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Если знаете, где он — напишите»: женщина из Прикамья ищет брата, пропавшего в Крыму 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В середине февраля 35-летний житель Кунгура Олег Воронин уехал на заработки в Крым. Там он строил мост через Керченский пролив. По словам сестры Олега, работа его устраивала, но 16 апреля он собрал вещи и ушел с базы, где жили рабочие. С тех пор телефон мужчины выключен, где он и что с ним никто не знает.
— О том, что Олег ушел, нам рассказали в фирме, от которой он поехал работать в Керчь. Куда и зачем он отправился, там не знают, — сообщила сестра Олега Татьяна. — Мы тоже не в курсе, что могло заставить Олега покинуть базу. Он хорошо отзывался о работе, ни о каких конфликтах в коллективе не рассказывал. С нами тоже не ссорился. Раньше никогда не пропадал.
С 16 апреля родственники и коллеги не получали от мужчины никаких вестей
Родственников мужчины настораживает, что уже с момента ухода с базы у него выключен мобильный телефон.
— Если бы Олег ушел к девушке, мы думаем, он позвонил бы нам, и рассказал об этом, — считает Татьяна. — Но его телефон не включался уже десять дней. Мы просим всех, кто знает Олега, и кому он мог сообщить о своих планах, откликнуться и рассказать, где он может быть. Информацию можно отправить на электронную почту.
Также в Перми ищут 37-летнего Александра Исаева, который ушел на собеседование, но домой не вернулся.
59.ru: последние новости
«Друзья подумали, что он пошел вызывать такси»: в Перми пропал студент Политехнического университета Делом о гибели пермяка, который ждал 2,5 часа скорую, занялись следователи В Перми в майские праздники запретят продавать алкоголь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»43
Россиян оставят без торговых центров171
Трамп унизил Макрона96
Самбурская унизила Летучую17
Украинцев оставили без вузов46
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение