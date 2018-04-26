«Если знаете, где он — напишите»: женщина из Прикамья ищет брата, пропавшего в Крыму

В середине февраля 35-летний житель Кунгура Олег Воронин уехал на заработки в Крым . Там он строил мост через Керченский пролив. По словам сестры Олега, работа его устраивала, но 16 апреля он собрал вещи и ушел с базы, где жили рабочие. С тех пор телефон мужчины выключен, где он и что с ним никто не знает.

— О том, что Олег ушел, нам рассказали в фирме, от которой он поехал работать в Керчь . Куда и зачем он отправился, там не знают, — сообщила сестра Олега Татьяна. — Мы тоже не в курсе, что могло заставить Олега покинуть базу. Он хорошо отзывался о работе, ни о каких конфликтах в коллективе не рассказывал. С нами тоже не ссорился. Раньше никогда не пропадал.

С 16 апреля родственники и коллеги не получали от мужчины никаких вестей

Родственников мужчины настораживает, что уже с момента ухода с базы у него выключен мобильный телефон.

— Если бы Олег ушел к девушке, мы думаем, он позвонил бы нам, и рассказал об этом, — считает Татьяна. — Но его телефон не включался уже десять дней. Мы просим всех, кто знает Олега, и кому он мог сообщить о своих планах, откликнуться и рассказать, где он может быть. Информацию можно отправить на электронную почту.