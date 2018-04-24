Евгениий Примаков посетил хоспис в Саратовской больнице

Отдельно прошла встреча с персоналом отделения, на которой обсудили лучшие мировые практики оказания паллиативной помощи. По словам старшей медсестры Светланы Моренко, персонал регулярно проходит стажировки в ведущих клиниках по оказанию паллиативной помощи пациентам.

Евгения Примакова подчеркнул, что необходимо привлекать молодые кадры в медицину.