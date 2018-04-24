Евгениий Примаков посетил хоспис в Саратовской больнице 

Отделение паллиативной помощи 10 городской больницы посетили члены Общественной палаты России, журналист, общественный деятель Евгений Примаков и основатель первого хосписа в стране Александр Ткаченко, делегация пообщались с пациентами и персоналом больницы, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».
Отдельно прошла встреча с персоналом отделения, на которой обсудили лучшие мировые практики оказания паллиативной помощи. По словам старшей медсестры Светланы Моренко, персонал регулярно проходит стажировки в ведущих клиниках по оказанию паллиативной помощи пациентам.
Евгения Примакова подчеркнул, что необходимо привлекать молодые кадры в медицину.