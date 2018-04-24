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Кировские общественники: действующие меры по поддержке бизнеса себя исчерпали
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Кировские общественники: действующие меры по поддержке бизнеса себя исчерпали 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Меры поддержки предпринимательства в Кировской области устарели и не способствуют развитию бизнеса. Зачастую помощь остается невостребованной, нередко обещания, которые дают чиновники, практически невозможно воплотить в жизнь.
Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Алевтина Поляхова рассказала общественникам о мерах поддержки бизнесменов. Для этого используют и льготное кредитование, и конкурсы, и помощь в продвижении товаров. Однако все это позволяет «лишь удерживать систему предпринимательства в текущем состоянии — говорить о развитии пока нельзя».
По словам чиновницы, сейчас министерство создает условия для того, чтобы предприниматель мог получить организационную поддержку как можно быстрее, а бизнесу больше нужны гранты и финансовая помощь. С последним, отметила Поляхова, помогают банки, предлагающие кредиты под 6,5% годовых. Правда, предприниматели с такой оценкой не согласились, отметив, что банки кредитуют бизнес минимум под 16%, и то «после того, как они все заложат и застрахуют». А льготный кредит получить бывает сложно: например, после прошлогоднего форума «Предпринимательство на Вятке», где организаторы обещали финансовую помощь «всем и каждому», никто из предпринимателей поддержку так и не получил.
В ближайшем будущем, рассказала Поляхова, министерство планирует объединить все организации, которые занимаются поддержкой бизнеса, на единой площадке. Член ОПКО Контантин Ситчихин предложил чиновникам присмотреться к опыту Симферополя, где открылся «Дом предпринимателя» с коворкинг-центром и единым окном МФЦ.
Вспомнили общественники и о судьбе промпарков, которые когда-то тоже были созданы для поддержки предпринимательства, но сейчас с трудом находят резидентов. «Последнее совещание по этому вопросу мы проводили полгода назад, и, к сожалению, тогда картина была неважной. Деньги убили, а отдачи пока мало», — высказался общественник Юрий Рыбкин.
Поляхова прокомментировать вопрос затруднилась, пояснив лишь, что области есть парков пять и для недавно открывшейся площадки «Слободино» сейчас ищут резидентов. Оказалось, что сейчас вопросами развития промпарков занимается региональное министерство госимущества. При этом поддержкой ТОСЭР, которая работает как раз в зоне промышленных площадок, почему-то занимается другое ведомство — министерство предпринимательства. Впрочем, перспективы территорий особой экономической зоны собравшиеся оценили как хорошие, добавив лишь, что нужно тщательно контролировать исполнение предпринимателями взятых на себя взамен льгот обязательств — некоторые из заявок выглядят чересчур радужно и амбициозно.
На защиту чиновников встал бизнес-омбудсмен Владислав Попов. Он заявил, что за теми мерами, которые озвучила Поляхова, стоит помощь конкретным предприятиям. Одной из главных причин сложной ситуации с развитием предпринимательства Попов считает деятельность кировской налоговой, которая чересчур часто наказывала бизнесменов. Обмудсмен также отметил, что проблему не решить без серьезного разговора с главами муниципалитетов — последние зачастую просто не дают бизнесу развиваться.
«Многие меры поддержки бизнеса себя исчерпали, — подвел итог встречи глава «Кировского машиностроительного предприятия», председатель комиссии Эдуард Носков. — Я вижу, что инструменты, которые в свое время развивались, сейчас ощутимого эффекта не приносят. Система финансирования далека от того, чтобы стать толчком для развития предпринимательства».
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