«С Богом и честью!»

Доклад учителя Ивановской общеобразовательной школы Рыльского района Надежды Трушовой на IV Дамиановских чтениях назывался «Православное Марьино»

Многим известна архитектурная жемчужина курского края — бывшее имение князей Барятинских Марьино. Каждый считает за честь увидеть это удивительное творение человеческих рук, побывать в одном из самых романтических уголков России . Однако лишь посвящённым открыта его другая сторона — православная.

Марьино — это объяснение в любви

— Надежда Евгеньевна, действительно ли Марьино столь романтическое место, как о нём говорят?

— Да, романтику сюда привнёс и увековечил князь Иван Иванович Барятинский — воин, дипломат, знаток аграрного дела и тонкий ценитель искусства. Ему мы и обязаны нынешним марьинским чудом, которое он создал ради своей второй жены, урождённой немецкой графини Марии Луизы Келлер, в замужестве Марии Фёдоровны Барятинской. Усадьба дошла до нас как княжеское объяснение в любви.

(Фото: Покровская церковь и фамильная усыпальница князей Барятинских (перестроены в школу в 1936 г.))

— Первоначально ведь усадьба, которую задумал строить князь, называлась Избицкий дом?

— Когда крестьяне узнали, что князь решил подарить усадьбу молодой жене, стали называть её «Марьин дом», а потом просто «Марьино». Об этом князю за границу сообщает архитектор Гофман. В одном из писем Иван Иванович отвечает: «Получил два Ваших письма, касающихся Избицкого дома. Благодарю Вас, что Вы называете оное место Марьиным. Надеюсь, оно войдёт у нас в употребление, ибо оно мне весьма приятно».

Усадьба считалась одним из самых богатых имений в России. Вот как описывали её современники: «Дом в „Марьино“ и по обширным размерам, и по изяществу архитектуры, и по богатому внутреннему убранству вполне заслуживает названия вельможного дворца: картины, украшающие множество залов, важны как произведения отдельных художников, но ещё более драгоценны по фамильным воспоминаниям; по ним можно прочесть всю историю этого древнего и знаменитого княжеского рода и высоких родственных связей».

Под омофором Богородицы

— Одновременно со строительством дворца в 1812 г. началось строительство пятипрестольной церкви в селе Ивановском?

(Фото: Покровский храм в с. Ивановское (заложен в 2007 г.))

— Во дворце была предусмотрена домовая церковь с большим иконостасом и многочисленными иконами. Однако по большим праздникам Барятинские ездили в родовую пятипрестольную Покровскую церковь села Ивановское. В центре двора в Марьино — круглая клумба, курдонер, от неё шла липовая аллея протяжённостью 1800 метров, которая вела в Ивановское, где в величественной пятипрестольной Покровской церкви молились, крестились и венчались несколько поколений Барятинских и где находилась фамильная усыпальница.

Три сохранившиеся фотографии и воспоминания жителей села говорят о том, что князья Барятинские щедро украшали храм: великолепный иконостас, выполненные известнейшими иконописцами и художниками иконы и настенная живопись, золочёные люстры, драгоценные Евангелия, золотая и серебряная церковная утварь.

В фамильной усыпальнице, куда можно было войти прямо из церкви, — свой иконостас, сводчатые потолки, облицованные итальянскими мастерами голубой плиточной смальтой. По центру висела золочёная люстра с лампадками. По периметру стен были устроены в два ряда ниши для гробов. После захоронения эти ниши закрывались специально изготовленными щитами, на которых изображались фамильные гербы, писались звания, имена и фамилии захороненных и даты рождения и смерти. Из всех щитов до нас дошли два, которые сегодня находятся в Курском краеведческом музее — Александра Ивановича Барятинского и его жены Елизаветы Дмитриевны.

— Создателя Марьино Ивана Ивановича Барятинского тоже отпевали в Покровской церкви?

— Да, только его гроб был поставлен не в нишу, а в раку, на прямоугольном постаменте из полированного чёрного гранита. Его жена Мария Фёдоровна упокоилась в раке на постаменте из белого мрамора с высеченным на торце родовым гербом и надписями.

— А его сын, герой Кавказской войны, пленитель Шамиля, генерал-фельдмаршал Александр Иванович похоронен здесь же?

— Он умер в Женеве в 1879 году, тело привезли на родину в Покровский храм Ивановского. На похороны приезжал сам наследник престола Александр Александрович. По архивным данным, в родовом склепе было погребено 19 Барятинских. Последним перед революцией был захоронен князь Виктор Викторович, умерший в августе 1915 года.

«Вот церковь, Бога в ней нет…»

— Что происходило в имениях Барятинских после революции, мы можем легко себе представить…

— Да, Марьино спасло то, что в нём решили устроить санаторий. А судьба Покровского храма трагична. Сначала в 1933 — 1934 годах уничтожили приходское кладбище рядом с ним и построили дома для учителей, а затем настала очередь и церкви… В 1936 году в санаторий «Марьино» приехал на отдых «всесоюзный староста» М. И. Калинин. Однажды в княжеской карете он поехал в с. Ивановское на встречу с колхозниками. Крестьяне были рады встрече, так как представилась возможность попросить денег на строительство школы — дети учились в разных зданиях, построенных при князьях. Калинин на просьбу жителей ответил просто: «Вот церковь, Бога в ней нет, сделайте из неё себе школу».

— И что же стало с усыпальницей Барятинских?

— Люди, отцы и деды которых строили храм, сами в недалёком прошлом веровавшие в Бога, совершили акт вандализма: гробы вытащили из ниш, открыли, останки вывезли на подводах в лес и сожгли. А ведь в этом роду были святые! Святой князь Михаил Черниговский из рода Барятинских был убит в Орде за нежелание отказаться от православной веры. Эти же отказались легко. В усыпальнице устроили котельную. Часть ниш разобрали, разбили и выбросили прикрывавшие их мозаичные щиты. Надгробия Ивана Ивановича и Марии Фёдоровны Барятинских (весом до трёх тонн каждое), поднятые из усыпальницы, долгие годы лежали во дворе школы. И лишь благодаря стараниям бывшего директора санатория «Марьино» Бориса Воровича была восстановлена усыпальница. В 2002 году митрополит Курский и Рыльский Ювеналий её освятил.

— А судьба Покровского храма?

— И по сей день в здании храма размещается средняя школа. А храм в селе появился только в 1995 г. Под него приспособили бывшее здание ветеринарного участка и начали строить новое здание. Сегодня в Ивановском вновь появилась Покровская церковь в память о старой.

Храм спасло чудо

— Но храмы Барятинские строили не только в Ивановском?