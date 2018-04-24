Ещё
Более 20 педиатров и терапевтов привлекут на работу в медучреждения Балашихи в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 педиатров и терапевтов привлекут на работу в медучреждения Балашихи в 2018 году 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
На работу в учреждения здравоохранения подмосковной Балашихи в 2018 году планируют привлечь более 20 медицинских работников, сообщает РИАМО.
"Согласно утвержденной министерством здравоохранения Московской области дорожной карте, в медицинские учреждения городского округа Балашиха в 2018 году будет привлечено 23 участковых педиатра и терапевта", — сказал глава городского округа Сергей Юров.
Он уточнил, что на работу привлекут пять участковых педиатров и 18 участковых терапевтов. В 2018 году на работу в Балашиху уже привлекли троих терапевтов.
С 1 апреля в Московской области для медицинских работников предусмотрена стимулирующая выплата — губернаторская доплата в 32 тысячи рублей. На нее могут рассчитывать медработники, которые работают на одном участке не более чем на 1,25 ставки. Они должны обслуживать 1 700 взрослых или 800 детей. Также у врача должны быть исполнены показатели эффективности: низкая смертность на участке, стопроцентная диспансеризация, отсутствие обоснованных жалоб.
Чтобы привлечь медработников в учреждения здравоохранения Балашихи, для их детей предусмотрели места вне очереди в детские сады. Также в Балашихе медикам планируют выдавать служебное жилье.
"В 2018 году мы планируем предоставить 20 квартир медицинским работникам в Балашихе. Каждый квартал мы будем распределять по пять квартир", — отметил Юров.
В 2017 году в медицинские учреждения Балашихи было привлечено 38 узкопрофильных медицинских специалистов и 80 медсестер.
Газета.Ru: последние новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года МИД: Россия не боится санкций G7 Китай ответил Госдепу докладом о нарушениях прав человека в США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу79
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой214
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:51
Украинский аналог Ан-70 попал на видео
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение