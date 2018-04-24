Более 20 педиатров и терапевтов привлекут на работу в медучреждения Балашихи в 2018 году

На работу в учреждения здравоохранения подмосковной Балашихи в 2018 году планируют привлечь более 20 медицинских работников, сообщает РИАМО

"Согласно утвержденной министерством здравоохранения Московской области дорожной карте, в медицинские учреждения городского округа Балашиха в 2018 году будет привлечено 23 участковых педиатра и терапевта", — сказал глава городского округа Сергей Юров

Он уточнил, что на работу привлекут пять участковых педиатров и 18 участковых терапевтов. В 2018 году на работу в Балашиху уже привлекли троих терапевтов.

С 1 апреля в Московской области для медицинских работников предусмотрена стимулирующая выплата — губернаторская доплата в 32 тысячи рублей. На нее могут рассчитывать медработники, которые работают на одном участке не более чем на 1,25 ставки. Они должны обслуживать 1 700 взрослых или 800 детей. Также у врача должны быть исполнены показатели эффективности: низкая смертность на участке, стопроцентная диспансеризация, отсутствие обоснованных жалоб.

Чтобы привлечь медработников в учреждения здравоохранения Балашихи, для их детей предусмотрели места вне очереди в детские сады. Также в Балашихе медикам планируют выдавать служебное жилье.

"В 2018 году мы планируем предоставить 20 квартир медицинским работникам в Балашихе. Каждый квартал мы будем распределять по пять квартир", — отметил Юров.

В 2017 году в медицинские учреждения Балашихи было привлечено 38 узкопрофильных медицинских специалистов и 80 медсестер.