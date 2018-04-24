Форум «Медицина. Фармация» станет площадкой для профессионалов

Выставка проводится для профессионалов медицинской и фармацевтической отраслей, руководителей, главных врачей, специалистов по маркетингу и сбыту.

Одними из главных мероприятий станут:

круглый стол «Трансформация роли и места университетов в современной науке и образовании: университеты как драйверы развития регионов и центры пространства создания инновации»;

расширенное заседание стратегического комитета и координационного совета инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области

конференция по теме «Телемедицина».

Главными темами деловой программы — вопросы инноваций медицинских технологий, импортозамещения и перехода к инновационным лекарственным препаратам российского производства, создания и продвижения новых технологий и материалов.

Все подробности деловой программы на сайте: http://medfarm-expo.ru.