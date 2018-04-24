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Форум «Медицина. Фармация» станет площадкой для профессионалов
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Форум «Медицина. Фармация» станет площадкой для профессионалов 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Выставка проводится для профессионалов медицинской и фармацевтической отраслей, руководителей, главных врачей, специалистов по маркетингу и сбыту.
Одними из главных мероприятий станут:
круглый стол «Трансформация роли и места университетов в современной науке и образовании: университеты как драйверы развития регионов и центры пространства создания инновации»;
расширенное заседание стратегического комитета и координационного совета инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области;
конференция по теме «Телемедицина».
Главными темами деловой программы — вопросы инноваций медицинских технологий, импортозамещения и перехода к инновационным лекарственным препаратам российского производства, создания и продвижения новых технологий и материалов.
Все подробности деловой программы на сайте: http://medfarm-expo.ru.
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