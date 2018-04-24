В Роспотребнадзоре Подмосковья назначен новый руководитель

"Руководителем Роспотребнадзора Подмосковья, главным государственным санитарным врачом по Московской области назначена Микаилова Ольга Михайловна. Рассчитываю на конструктивное взаимодействие и активную работу", — сказал Воробьев, представляя Микаилову региональному кабинету министров.

Микаилова окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология» в 1988 году. С 1991 по 1993 годы работала врачом по коммунальной гигиене Московского областного Центра госсанэпиднадзора, в 1993-1998 гоы — санитарным врачом, заведующей отделением гигиены детей и подростков отдела организации госсанэпиднадзора Хабаровского краевого Центра госсанэпиднадзора, в 1998-2005 годы — врачом-эпидемиологом, врачом по коммунальной гигиене Центра госсанэпиднадзора в Московской области. С 2005 по 2008 годы замещала должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области: заместителя начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания, начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории, заместителя руководителя управления.

Ранее подмосковный Роспотребнадзор возглавляла Ольга Гавриленко.