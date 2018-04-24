Минстрой РФ: Порядка 40% потребителей готовы платить за использование технологий проекта «Умный город»

Елена Солнцева. Об этом на конференции «Smart City: внешний периметр. Smart ЖКХ» сообщила директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России

«Мы при формировании стратегии умного города, создании рабочей группы, провели со своей стороны социальный опрос и пришли к выводу, что порядка 40% потребителей на сегодняшний момент уже готовы платить за «Умный город» — то есть платить чуть больше, но иметь доступ к большому количеству удобных сервисов», — сказала Е. Солнцева.

Ранее ПАО «Ростелеком» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определило главные технологии для развития российских населенных пунктов в рамках проекта «Умный город».

По данным пресс-службы Минстроя РФ, в рамках рабочей группы «Умный город» для выявления технологических трендов было проанализировано более 6 млн различных источников информации по итогам исследования топ-10 сквозных технологий, среди которых интернет вещей; 5G; биометрия; обработка неструктурированных данных; технологии поддержки принятия решений; дополненная и виртуальная реальность; распределенные базы данных; геоинформационные технологии и навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления.