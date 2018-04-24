Два инвестпроекта одобрены на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области

Новосибирская область получает новые возможности развития за счет новых инвестиционных проектов. Врио первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков отметил это на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области, которое прошло 24 апреля.

Членам совета представили два инвестпроекта — «Создание промышленного производства полупроводниковых гетероструктур и электронных компонентов на их основе» и «Модернизация трамвайно-троллейбусной сети правобережной части г. Новосибирска посредством заключения концессионного соглашения». Решением совета рекомендовано одобрить оба проекта и рекомендовать к детальному рассмотрению и доработке на соответствующих комиссиях.

Реализацией инвестиционного проекта «Создание промышленного производства полупроводниковых гетероструктур и электронных компонентов на их основе (I этап)» занимается АО «Экран-Оптические системы». Министерству экономического развития Новосибирской области рекомендовано включить этот инвестпроект в сводный реестр проектов реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. Первый этап проекта предполагает создание 75 высокотехнологичных рабочих мест. Предполагается, что с выходом на проектную мощность предприятие принесёт бюджету Новосибирской области дополнительно до 70 млн рублей налогов ежегодно.

Реализацию инвестпроекта «Модернизация трамвайно-троллейбусной сети правобережной части г. Новосибирска посредством заключения концессионного соглашения» осуществляет ООО «Автодор-Инвест». Министерству экономического развития Новосибирской области рекомендуется включить этот проект в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области. Общая стоимость этого проекта оценивается в 11 млрд рублей, реализация проекта предполагает создание 350 рабочих мест.

В рамках заседания Совета по инвестициям врио заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра экономического развития Ольга Молчанова доложила о реализации Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года.

Инвестиционная стратегия Новосибирской области реализуется в три этапа. I этап (2015–2019 годы) предполагает создание среды: создание необходимых условий для внедрения инструментов реализации Стратегии и начало их внедрения. II этап (2020–2024 годы) — активное движение: активное использование созданных условий, дальнейшее внедрение инструментов реализации Стратегии. III этап (2025–2030 годы) — прорыв: активное использование достижений экономики, основанной на знаниях, продолжение развития инноваций, повсеместная их интеграция во все сегменты социально-экономической сферы Новосибирской области, формирование бренда Новосибирской области как открытой площадки для самореализации и высокого качества жизни населения, сообщается на сайте правительства Новосбирской области.

Согласно программе привлечения в Новосибирскую область инвестиций мирового уровня, намечено определение перспективных направлений для привлечения инвестиций, основных целевых стран-инвесторов и групп инвесторов; разработка инвестиционных предложений, формирование перечня перспективных проектов; разработка и внедрение механизмов мотивации внутренних и внешних участников процесса привлечения инвесторов, работа по привлечению инвесторов совместно с партнерами; осуществление прямых контактов с инвесторами и презентаций инвестиционных предложений; привлечение инвестиций в проекты НПК «Сибирский Наукополис»; участие в ключевых конгрессно-выставочных мероприятиях в приоритетных отраслях.