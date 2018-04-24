Ясеневцы побывали на приеме у Александра Семенникова

В этот раз жители района пришли к депутату Мосгордумы не за помощью в решении их вопросов, а с предложениями по улучшению жизни москвичей.

Активисты проекта «Культура в нас» рассказали А. Семенникову о своем проекте. Проект существует с 2011 года и направлен на решение проблем русского языка, а в частности, они поделились идеями, как сделать так, чтобы люди лучше понимали и усваивали прочитанный текст. Автор проекта разработала Наташа Пуше специальный учебник по русскому языку, в котором дается не только грамматика и орфография, но и «алгоритм чтения любого типа».

Активисты проекта обратились к Александру Семенникову за помощью в реализации проекта на территории школ. Т.к. депутат является членом управляющего совета одной из школ в районе Ясенево, он обещал помочь. Другим, не менее важным, предложением стало изменение законодательного характера. Активист партии, много лет принимающий участие в выборном процессе и будучи членом территориальной избирательной комиссии в районе Зюзино обратил внимание на несовершенства выборной системы системы.

Во-первых, каждый год на участках случаются ошибки в списках избирателей районов. Партиец предложил внести норму административной ответственности за несвоевременное предоставление информации для составления списков. Таким образом, за каждую ошибку в списке — будет ответственен конкретный человек, поэтому количество ошибок непосредственно в день голосования будет значительно меньше.

Во-вторых, сейчас составы участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий формируются сроком на пять лет, и в них входят представители различных партий, которые иногда даже перестают существовать за это время, а в иных ситуациях пытаются сорвать выборный процесс. Активист предложил проведение ротации по определенным основаниям. Это позволит обновлять кадровый состав участковых комиссий и более эффективно работать.