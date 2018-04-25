Попавший под трамвай ребенок перебегал пути в неположенном месте — Мосгортранс

Ребенок, который попал под трамвай № 27 на севере столицы, перебегал пути в неположенном месте, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на Мосгортранс.

Авария произошла около 15:15 в районе дома 12 по улице Дубки. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД . По предварительной информации, ребенок находился без сопровождения взрослых и пытался перебежать пути в неположенном месте. В результате ДТП он получил травмы, его госпитализировали. В общественном транспорте пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал восьмилетнего ребенка после ДТП с участием трамвая. Экипаж вертолета доставил пострадавшего в лечебное учреждение города.