Курск. Управляющая компания «Наш дом» снова в центре скандала

Ещё один жилой дом отказался от сомнительных услуг «управляйки»

В «КИ» неоднократно обращались жители курских многоэтажек, решивших сменить УК «Наш дом» на, как они считают, более порядочную компанию. Мотивы собственников квартир были понятны — «управляйка» их просто достала. Причём не только плохим обслуживанием и сомнительными, на их взгляд, расценками и ведением бухгалтерии, но и возмутительным поведением компании. Расставаться со своими «приходом» она не хочет и цепляется за дома мёртвой хваткой. Когда видит решительный настрой жителей, вставляет палки в колёса и мешает совершить цивилизованный переход. Просто прилипалы какие-то, жалуются куряне.

Вспомним эпопею с уходом из скандально известной «управляйки» дома №26а в Магистральном проезде. Тогда всплыла очень некрасивая история с криминальным оттенком. УК «Наш Дом» (предшественник коммунального клона «Наш дом», разница — в заглавной букве в слове «дом») пыталась по поддельным документам захватить техническое помещение жилого дома. В дело вмешались сотрудники отдела полиции №7, которые пресекли попытку захвата имущества.

Не брезгуют подделкой

Также во время разбирательства всплыл ещё один нелицеприятный случай, связанный с УК «Наш Дом». Из официального документа: «В отдел полиции №1 УМВД России по г. Курску 04.09.2013 г. поступили материалы проверки по факту использования поддельного договора управления многоквартирным домом. В ходе проверки было установлено, что в 2008 году неустановленное лицо подделало подпись гр. Полищук А. С. (старшей по дому — прим. ред.), заключило договор управления многоквартирным домом с ООО УК „Наш Дом“, расположенным по адресу: г. Курск, ул. Дружининская, д. 24». Напомним, в своё время компанией руководил Анатолий Невежин.

Даже соседи против

Список домов, с огромным трудом ушедших от невеженской компании, можно продолжить. Но вот свежая история. Началась она в 2015 году, когда жители дома №98 на ул. Семёновской поверили посулам директора ныне действующей компании «Наш дом» Светланы Григорьевой , которая живёт в этом доме, так же, как и Невежин.

Одним из учредителей компании является гендиректор «клона» Светлана Григорьева, она же дочь Анатолия Невежина. К сведению, предыдущий «Наш Дом» был успешно обанкрочен вместе с огромными долгами.

— После того, как мы перешли в УК «Наш дом», от компании мы не дождались обещанных золотых гор, — рассказывает председатель Совета дома Тамара Тутова. — Уборщицы и дворника нет, подвал постоянно заливает, общедомовой счётчик тепла часто кто-то отключает, и мы платим по тарифу с повышающим коэффициентом. Жильцам такое отключение невыгодно, значит, это делает тот, кому выгодно, — делает выводы старшая по дому.

С прибором учёта их чуть не впутали в большие траты. Как рассказали жители, их «управляйка» предложила им услуги компании, которая посоветовала оборудовать тепловой узел дорогими приборами за миллион с лишним рублей.

— Мы не согласились и сами нашли подрядчика, который сделал всё по цене в два раза меньшей, — вспоминает Тамара Ивановна. — Таким образом, мы не дали нажиться на жителях дома заинтересованным лица.

Мы не быдло!

У Совета дома накопилось много претензий к руководству УК «Наш дом». Они сомневаются, что расчёты за содержание дома ведутся честно. Добиться подробного отчёта о потраченных средствах у них не получается.

Также члены Совета дома рассказали, что после перехода дома в управление «Нашего дома» вдруг выяснилось, что каким-то образом председателем ранее образованного ТСЖ «Семёновская-98» стал Анатолий Невежин, а не его дочь, как думали жители.

— Мы за него не голосовали и не помним такого собрания, — говорят члены Совета. — Может, подложил подписи под протокол и всего дел то! А когда мы на собраниях высказывали недовольство работой управляющей компании, он говорил нам: «Меняйте компанию, если не нравится», а однажды назвал нас прилюдно быдлом, — вспоминают женщины.

Господин Невежин возмутился

О качестве работы коммунальщиков говорит количество жалоб в жилищную инспекцию. Одна из них заканчивается так: «Устав бороться с бездеятельностью и беспределом ООО УК „Наш дом“, просим провести аудиторскую проверку и выяснить, правомерно ли списывались средства с нашего лицевого счёта». Вопрос закономерен, т.к. акты выполненных работ, которые выставляла дочь — директор УК, подписывал папа — председатель ТСЖ. Просто семейно-коммунальный подряд какой-то.

Не дождавшись результатов проверки, жители дома решили сменить управляющую компанию, подтвердив своё намерение на общем собрании в марте 2018 года. Но не тут-то было. Невежин подал в суд, потребовав признать решение незаконным. Видите ли, его и ещё двух жильцов не уведомили о голосовании! Члены Совета намерены подать встречный иск к компании, чтобы выяснить, куда потрачены их деньги.

Рейдерский захват?

Ещё одни скандал разгорается вокруг невеженской компании. Три года назад он учредил ООО «УК „Светлана“, поставив генеральным директором свою внучку. Адрес компании — квартира Невежина на Семёновской, а фактически она находится в том же офисе с теми же телефонами, что и „Наш дом“. В управление новоиспечённой компании в начале 2018 года перевели два дома из УК „Наш дом“. Как пишет „управляйка“ на своём сайте, по решению собственников (вот бы взглянуть на эти протоколы и спросить у жителей, знают ли они о переводе!).

Не будем оценивать организаторские возможности молодой девушки, может, у неё получится работать лучше, чем дедушка. Возмущает факт появления УК „Светлана“ в недавно построенном доме №13е в Магистральном проезде.

— Мы наслышаны о методах работы этого семейства и не хотим связываться с невеженскими компаниями, — говорит Марина Завалишина, владелица квартиры в новостройке. — Дом ещё не сдан, на конкурс по выбору УК не выставлен, мы собрания не проводили, не голосовали, а они уже деньги собирают на домофон.

Также Марина Ивановна рассказала, что странным образом персональные данные дольщиков новостройки оказались в договорах УК „Светлана“, которые раздаются жителям для подписи.

— Лично я им паспортные данные не давала, — возмущается Марина.

С этим домом у будущих жителей немало проблем. Застройщик — компания „Стоун“ никак не сдаст его из-за недоделок. Например, женщине дали мешок прошлогоднего слежавшегося цемента, чтобы она самостоятельно сделала стяжку пола. На кухне в потолке зияют дыры, в общем, сделали дом абы как. А в придачу ещё подсовывают сомнительную „управляйку“.

Кстати, на вопрос редакции о правомерности управления домом на Магистральном, 13е директор УК „Светлана“ по телефону ответила, что они это делают пока безвозмездно, по просьбе жителей. Просто коммунальное меценатство, да и только!

В официальном ответе УК „Светлана“ пояснила: »…указанным домом не управляет, так как по вышеуказанному адресу, согласно выписке из Росреестра , значится земельный участок, на котором находится строящийся объект. С застройщиком ООО «Стоун» у ООО «УК „Светлана“ есть договор о намерениях, где указано, что после сдачи дома в эксплуатацию, а также по размещению его в реестре Росреестра дом будет передан под управление ООО „УК „Светлана“. В рамках этого договора УК „Светлана“ оказывает помощь застройщику в работе с дольщиками“.

А жителей вы спросили? А как же конкурсная процедура? Впрочем, это другая история, о которой мы расскажем после сдачи дома в эксплуатацию.

Валерий Денисов