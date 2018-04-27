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Цветут ольха и берёза. Чем Яндекс поможет аллергикам Ростова-на-Дону
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Цветут ольха и берёза. Чем Яндекс поможет аллергикам Ростова-на-Дону 

АиФ Ростов 48 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Карта пыльцы
Специалисты Яндекс. Погоды создали карту, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе.
С помощью этих данных люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию.
Как сообщила «АиФ-Ростов» сотрудник пресс-службы компании «Яндекс» Ксения Кац, в Ростове-на-Дону сезон аллергии уже начался — в воздухе, хотя и низкая, но наблюдается концентрация пыльцы ольхи и берёзы.
Каждый год растения зацветают не строго по календарю, а в разное время. Поэтому универсальные таблицы цветения не всегда подойдут людям, страдающим аллергическим поллинозом. А вот Яндекс. Погода даёт прогноз концентрации каждого аллергена на семь дней вперёд.
Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает фаз цветения растений от температуры, а также собственная информация о ветре и осадках.
Благодаря актуальной карте пыльцы всегда можно спланировать, куда и когда поехать, чтобы не попасть в пик цветения растений, вызывающих аллергию.
Составить представление об уровне аллергической опасности помогут короткие уведомления на карте пыльцы — скоро они появятся и на главной странице сервиса. Также на карте будет доступен долгосрочный прогноз.
Аллергические сезоны
Напомним, что аллергический поллиноз — гиперчувствительность иммунной системы человека к пыльце растений.
Это сезонное заболевание. Его симптомы способны имитировать инфекцию или воспаление верхних дыхательных путей, а не аллергию, что затрудняет постановку точного диагноза и правильное лечение.
Начиная с середины весны и вплоть до окончания лета, воздух становится по-настоящему опасным для аллергиков: он наполнен микроскопической пыльцой, беспрестанно атакующей его организм.
Специалисты условно делят весь «аллергический сезон» на несколько пиковых периодов, на которые приходится максимальное количество обострений поллиноза. В средней полосе России эти периоды выглядят так:
пыление орешника, ольхи, дуба, ясеня и прочих приходится на апрель − май;цветение злаковых (тимофеевки, овсяницы и других) в мае − июне;цветение и пыление сорных трав, которое начинается с июля и завершается в конце августа.
А вот в южных регионах пыление ольхи и берёзы, как видим, началось уже в апреле.
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