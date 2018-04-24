Ольга Ушакова рассказала, как дочери приняли в семью новорожденную сестру

Телеведущая Ольга Ушакова , известная многим зрителям благодаря передаче «Доброе утро», недавно стала мамой в третий раз. Знаменитость 14 апреля родила дочку. Теперь звезда наслаждается своим счастьем и признается, что ее старшие дочери очень хорошо отнеслись к появлению сестры в семье. Более того, по их словам, мама родила именно такую малышку, о которой они обе мечтали.

О том, что я уехала рожать, дочки даже не знали, в это время они гостили у папы. Для них было полной неожиданностью, когда я позвонила им по видеосвязи и они увидели меня на экране с малышкой. После разговора девочки написали мне сообщение, что сестренка получилась именно такой, как они хотели,

Публикация от Olga Ushakova 📺 (@ushakovao) 17 Апр 2018 в 2:08 PDT В Instagram Ольга чуть ранее рассказала, что старшие девочки, узнав о появлении младшей, захотели лично увидеть ее как можно скорее.

Они вчера пришли меня навестить, расстроились, что к сестре не пустили. Им показалось это дико несправедливым! 😔 Принесли свои сбережения и отвели меня в магазин на территории госпиталя, чтобы выбрать подарок для малышки. 😍 Обожаю их!

отметила звезда.

Ольга признается, что теперь чувствует себя намного счастливее. Более того, она рада возможности побыть с семьей и не думать о работе.

Я наслаждаюсь тем, что нахожусь дома и никуда не спешу,

отметила телеведущая.

Публикация от Olga Ushakova 📺 (@ushakovao) 18 Апр 2018 в 9:01 PDT Кстати, несмотря на прекрасную атмосферу дома, звезда уже успела выйти в свет после родов. В Центральном Детском Магазине на Лубянке она посетила презентацию обновленной коляски Stokke® Xplory®.

Напомним, Ольга Ушакова ранее была дважды мамой. Теперь же помимо дочерей-погодок она воспитывает и новорожденную малышку. Об отце старших девочек она предпочитает не распространяться. «Одно могу сказать, что из своих длительных отношений я вынесла самое главное: двоих прекрасных детей и колоссальный опыт», — сообщила она ранее. Публикация от Olga Ushakova 📺 (@ushakovao) 4 Апр 2018 в 9:54 PDT Cтаршая дочь Ольги Ушаковой родилась особенной: девочке поставили диагноз «аутизм». «Растить особенных детей в нашей стране — это все равно что выживать на необитаемом острове», — признавалась ранее звезда в эксклюзивном интервью для «Летидора». Летом прошлого года Ольга Ушакова официально оформила отношения со своим возлюбленным, а в январе 2018-го сообщила многочисленным поклонникам о грядущем пополнении в семье. Публикация от Olga Ushakova 📺 (@ushakovao) Янв 25, 2018 at 7:02 PST Фото: Instagram @ushakovao Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!