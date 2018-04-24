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Кировский завод «Авитек» выполнит заказ для РЖД
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Кировский завод «Авитек» выполнит заказ для РЖД 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировский завод «Авитек» выполняет специальный заказ для проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства ОАО «РЖД». Предприятие имеет многолетний опыт разработки и производства тренажёрных комплексов для обучения локомотивных бригад. По данным пресс-службы областного правительства, до конца апреля филиал изготовит 150 кресел машиниста для тренажёрных комплексов РЖД.
«Для реалистичности тренажёры поставляются с реальными кабинами локомотивов. Кресла машиниста КЛ-7500М с заголовником и уменьшенными габаритами по ширине будут установлены в обучающих кабинах, предназначенных для создания условий, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации локомотивов», — говорится в сообщении.
Сегодня механосборочным цехом завода уже собрано около 30 кресел в новом цветовом варианте. Обивка мягких элементов выполнена в красно-серой гамме — официальных цветах РЖД. Остальные 120 штук будут собраны в течение апреля и сданы заказчику точно в срок.
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