«Озолотил» Самару: чем запомнилась четверть века на кафедре владыки Сергия

Как современные батюшки привлекают в церковь молодежь? Почему священнослужители не боятся острых вопросов о вере и религии? Какую роль в этом процессе сыграл митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий? О том, какое место сегодня церковь занимает в светской жизни, читайте в нашем материале, посвященном 25-летию со дня назначения владыки Сергия главой Самарской митрополии.

Владыка во время Пасхального богослужения 8 апреля 2018 года

Сергий, митрополит Самарский и Тольяттинский (в миру — Полеткин Виктор Моисеевич), родился 14 апреля 1951 года в деревне Ханино Спас-Клепиковского района Рязанской области . В многодетной крестьянской семье был восьмым ребенком. В 1966 году окончил среднюю школу-интернат, в 1969 году — строительный техникум в Москве , работал в строительно-монтажном управлении. В 1972–1973 годах служил в Борисоглебском кафедральном соборе Рязани . В 1977 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1981 году — Московскую духовную академию. С 1983 года служил на разных должностях в Ростовской епархии и Московской Патриархии. 23 февраля 1993 года назначен епископом Самарским и Сызранским. В марте 2012 года стал главой новообразованной Самарской митрополии. С 4 мая 2017 года ― митрополит Самарский и Тольяттинский, в связи с образованием Сызранской епархии. Ветеран труда Самарской области , почётный гражданин Самарской области, имеет различные церковные и светские награды, в том числе государственный Орден Дружбы.

Крестный ход в память о Святителе Алексие — небесном покровителе Самары

Самара златоглавая

Назначение владыки Сергия на Самарскую кафедру пришлось на время больших перемен. Всего два года назад распался СССР. В 90-е новое государство лихорадило безостановочно: промышленность и экономика рушились на глазах, росла преступность, зарплату не выплачивали месяцами. От безысходности одни начинали пить, другие — колоться, третьи уходили в секты.

Кто-то «выплыл» и справился с проблемами сам, другие же нуждались в духовной поддержке. Именно с распадом СССР начался массовый интерес к церкви, возвращение к вере, восстановление приходов, строительство новых храмов.

За четверть века под руководством владыки Сергия в Самарской губернии появилось более 400 церквей. В областной столице строительство нескольких культовых сооружений сопровождалось скандалами. Экологи и активисты выступали против возведения соборов в парках Дружбы, Победы, Молодежном, на Воронежских озерах.

Храм Успения Богородицы построили на новом месте взамен разрушенной большевиками одноименной церкви

Неоднозначно отнеслись самарцы и к появлению храмов на территории бывшего ипподрома, в сквере Калинина и на Барбошиной поляне. В укор РПЦ ставят и открытие церквей в зданиях бывших детских садов.

Как бы то ни было, сегодня церкви снова стали точками духовного роста, центрами просвещения, да и просто одними из главных городских доминант, которые видны с Волги: на площади Славы ― храм Георгия Победоносца, на набережной у «Ладьи» ― храм Софии Премудрости Божией. Городской пейзаж без них уже не мыслим.

Рядом с храмом Софии появится памятник Святому князю Владимиру

В фундамент культового сооружения у самарского белого дома 15 октября 1999 года Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II вложил памятную капсулу.

Содержание грамоты в капсуле таково: «Божьей милостью в лето от сотворения мира 7508 и от Рождества во плоти Бога слова 1999 года октября 2/15 дня при Патриархе Московском и Всея Руси Алексии II и святительстве Высокопреосвященства Сергия, архиепископа Самарского и Сызранского в ознаменовании 2000-летия пришествия в мир во плоти Бога слова, и годовщины 55-летия Победы русского оружия в Великой Отечественной войне положено основание храму сему в честь святого великомученика Победоносца Георгия».

В храме-памятнике вспоминают погибших в ВОВ и вооруженных конфликтах самарцев

― Идет жесткое противостояние за глобальный передел мира. В известной книге православного философа Игоря Шафаревича «Золотой миллиард» об этом хорошо сказано. Там доказывается, что определенные силы сегодня претендуют на нашу территорию и природные богатства. И эти вражьи происки ставят перед нами главный вопрос: как сохранить свою Родину. Я много об этом думал и нашел ответ в пророчествах святого праведного Иоанна Кронштадсткого. Великий святой Земли Русской говорит нам о том, что если Россия будет молиться, она возродится. Многие этого не понимают и даже ропщут: «Зачем так много храмов?». А ответ очень прост: чтобы Россия жила! (Из интервью владыки Сергия «Православной народной газете», Пасха Христова 2013 года)

За 25 лет служения его Высокопреосвященства в регионе появились не только новые церкви, но и монастыри. Настоящей жемчужиной среди них по праву считается Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка, Ставропольского района.

Монастырь построили по проекту архитектора Николая Харитонова

Зимняя Винновка: по снегу к «лечебным» колоколам

Открытую в нулевых в национальном парке Самарская Лука обитель прозвали Новым Афоном. На подворье уже три действующих храма.

Внутри одной из церквей на территории монастыря

Афон (в греческих источниках официально именуется Святая Гора) — название горы (высота 2033 м) и полуострова на севере Восточной Греции. В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы». Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского Патриарха (с 1312 года) — крупнейшее в мире средоточие православного монашества. (Источник — Википедия)

К услугам туристов и православных паломников здесь гостиница, библиотека, музей. Монахи наладили небольшое производство артезианской воды «Монастырская», разводят мальков стерляди для восстановления популяции в Волге.

Православие от садиков до вузов

За 25-летнее владычество Сергия в области увеличилось и число духовных образовательных учреждений.

Всё началось с возрождения закрытой после революции Самарской семинарии. В 1994 году в трехэтажном здании на улице Радонежской открылось Самарское епархиальное духовное училище, через три года учебное заведение сменило статус на Духовную семинарию. А в декабре 1999 года семинария стала учреждением высшего профессионального религиозного образования. Обучение здесь бесплатное.

Кузница кадров служителей церкви

В 2013 году в Тольятти открылся Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Учебное заведение готовит специалистов по 12 образовательным программам, в их числе не только теология, но и, например, экономика, технология продукции и организация общественного питания. В вузе есть бюджетные места. Стоимость обучения на платном отделении варьируется от 30 до 100,5 тысячи рублей в год в зависимости от выбранной специальности и очной или заочной формы.

Уже 23 года в автограде работает Православная классическая гимназия. Согласно данным официального сайта учреждения образования, взнос за годовой курс ― 49,5 тысячи рублей, ежемесячный взнос ― 5,5 тысячи рублей. Здесь также работает и прогимназия для детей от 2 до 7 лет. Взнос за годовой курс обучения ― 55,2 тысячи рублей, ежемесячный взнос ― 4,6 тысячи рублей.

В систему непрерывного гуманитарного и православного образования (от гимназии до Поволжского православного института) входит и еще одно тольяттинское учебное заведение ― гуманитарный колледж Святителя Алексия Митрополита Московского. Его открыли в 2010 году по решению правительства Самарской области.

В 2010 году в областной столице также была открыта Самарская православная классическая гимназия.

Но главное, чему учат в православных школах, ― это любовь к ближнему

Одним из своих главных достижений на благо самарской земли сам владыка в своих интервью называет создание некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» (НФ «ДЕОЦ»). Первое подобное учреждение дополнительного образования открылось в 2001 году в Кировском районе Самары в заброшенном здании бывшего детского сада, переданного Самарской епархии в безвозмездное пользование на 49 лет.

― На сегодняшний день в системе НФ «ДЕОЦ» обучаются 10530 детей в 14 учебных филиалах и 36 местах реализации по всей Самарской области. Все занятия в учебных филиалах Фонда являются бесплатными, ― говорится на официальном сайте детского епархиального образовательного центра.

Бесплатные занятия проводят для самарских детей и в одном из крупнейших в России духовно-просветительских центров ― «Кириллице». Он был создан в 2008 году при Кирилло-Мефодиевском соборе на Барбошиной поляне. Центр состоит из двух корпусов (сейчас строится третий) с 48 классами.

Храм построили в честь основателей славянской азбуки — братьев Кирилла и Мефодия

― Воспитанники изучают различные предметы, среди которых иконопись, колокольный звон, живопись, фортепиано, единоборства, историческая реконструкция. Ребята совершают паломнические поездки, ― сообщается на сайте Самарской епархии.

― Многие ошибки отечественной педагогики, воспитания сводятся ко взгляду на молодежь «сверху вниз», к огульной критике и окрикам в ее адрес. Говорить с молодыми людьми следует точно так же, как Церковь говорит со всеми. (Слово митрополита Самарского и Сызранского Сергия для сайта «Кириллицы»).

Пошли в народ

За годы службы владыки Сергия Самарская митрополия не только «озолотилась» куполами, но и приросла новой паствой и молодыми священниками.

Современные батюшки за небольшой срок сумели привлечь в церковь молодежь, им понятны проблемы самарских юношей и девушек. Теперь священнослужители просто и доступно объясняют сложное о вере, не боятся острых вопросов, сумели «укротить» церковных бабушек с их колкими замечаниями в адрес одетых «не так» женщин. Эти пастыри ездят на велосипедах, общественном транспорте или иномарках среднего класса.

В Самарской епархии созданы семь отделов, охватывающих практически все сферы жизни общества:― религиозного образования и катехизации;― по церковной благотворительности и социальному служению;― по делам молодежи;― миссионерский;― по взаимодействию с вооруженными силами;― по тюремному служению;― по взаимодействию с казачеством.

Сегодня за одиннадцатью колониями 63 региона закреплены окормляющие священники. Почти при каждом православном приходе в области ведется та или иная благотворительная работа, которую координирует специальный отдел епархии. Священнослужители участвовали в создании: центра для детей с ограниченными возможностями; группы дневного пребывания для детей-инвалидов «Жемчужинка» (единственная в Самаре группа для детей-инвалидов с ДЦП, работающая по принципу детского сада); центра гуманитарной помощи; кружка «Небойсики» для детей, страдающих эпилепсией; православного реабилитационного центра (для лечения наркозависимых); кризисного центр для женщин с детьми «Ты не одна»; проекта «Самара без сирот».

Есть в Самарской епархии и движение сестер милосердия. Женщины-активисты бесплатно ухаживают за тяжелобольными людьми дома и в больницах, помогают воспитателям в детском саду для детей с ДЦП, бесплатно кормят бездомных.

Самарские сестры милосердия всегда готовы накормить голодных

В приходе Храма в честь Трех Святителей на Стара Загоре проходят и богослужения для глухонемых прихожан с сурдопереводом.

При содействии епископа Сергия появились в губернии и православные печатные средства массовой информации. Это 10 газет, журналов, альманахов и бюллетеней для взрослых и детей.

«Россия спасется молитвами», — говорит владыка Сергий