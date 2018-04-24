В Москве скончался бывший высокопоставленный силовик из Екатеринбурга

Москве от рака скончался экс-замначальника екатеринбургской полиции Александр Федюнин. Ему было 47 лет.

Александр Федюнин руководил екатеринбургской полицией с июля 2011 по октябрь 2012 года. Он был первым заместителем Игоря Трифонова

— Руководство УМВД , личный состав гарнизона екатеринбургской полиции приносят родным и близким соболезнования, — сообщили Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга . — Его отличали высокий профессионализм, преданность своему делу по укреплению законности и наведению порядка на территории города.

До приезда в Екатеринбург подполковник возглавлял Выхинский РОВД города Москвы. Был награжден за участие в освобождении заложников «Норд-Оста».

В органах внутренних дел Александр Федюнин работал с 1994 года. Начинал оперуполномоченным. В 1997 году стал начальником отдела уголовного розыска РОВД по району Выхино города Москвы, в 1999 году — начальником криминальной милиции того же РОВД. А в 2002 году возглавил само районное УВД.

25 октября 2012 года Федюнин ушел на пенсию и уехал жить обратно в Москву.