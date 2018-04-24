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В Москве скончался бывший высокопоставленный силовик из Екатеринбурга
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В Москве скончался бывший высокопоставленный силовик из Екатеринбурга 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Москве от рака скончался экс-замначальника екатеринбургской полиции Александр Федюнин. Ему было 47 лет.
Александр Федюнин руководил екатеринбургской полицией с июля 2011 по октябрь 2012 года. Он был первым заместителем Игоря Трифонова.
— Руководство УМВД, личный состав гарнизона екатеринбургской полиции приносят родным и близким соболезнования, — сообщили Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. — Его отличали высокий профессионализм, преданность своему делу по укреплению законности и наведению порядка на территории города.
До приезда в Екатеринбург подполковник возглавлял Выхинский РОВД города Москвы. Был награжден за участие в освобождении заложников «Норд-Оста».
В органах внутренних дел Александр Федюнин работал с 1994 года. Начинал оперуполномоченным. В 1997 году стал начальником отдела уголовного розыска РОВД по району Выхино города Москвы, в 1999 году — начальником криминальной милиции того же РОВД. А в 2002 году возглавил само районное УВД.
25 октября 2012 года Федюнин ушел на пенсию и уехал жить обратно в Москву.
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