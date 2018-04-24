Фадеев: социальное неравенство ограничивает рост экономики

Социальное неравенство является одним из важнейших ограничений для роста экономики. Об этом во время пленарной сессии «Социальное неравенство и достойная жизнь» форума «Сообщество» сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев . Он также напомнил, что экономический рост тормозит неравенство доходов.

По мнению Валерия Фадеева, проблемы федерального масштаба необходимо обсуждать не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Поэтому в качестве темы для дискуссии форума «Сообщество» в Уфе были выбраны обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, а также рост доходов и повышение качества жизни всех социальных групп.

Валерий Фадеев напомнил, что «благополучие людей» и «достаток в российских семьях» были определены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в качестве ключевых факторов в развитии страны.

Участники пленарной сессии обсудили причины и последствия социального неравенства, а также пути его преодоления.

Член Общественной палаты РФ Андрей Максимов указал на необходимость устранения территориального неравенства, которое ведет к вымыванию из регионов кадров, которое лишает их возможности дальнейшего развития. По мнению Андрея Максимова, в таких условиях России необходима политика пространственного развития. По информации общественника, ее стратегия будет рассматриваться правительством РФ в июне.

В свою очередь председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев подчеркнул, что именно общественники тонко чувствуют процессы, происходящие в социуме. По его словам, Башкортостан является одним из лидеров по количеству НКО. По состоянию на 1 января 2018 года в республике работают 5 тыс. 127 НКО. С 2011 года их количество выросло в 5 раз.

По мнению Константина Толкачева, в России сегодня необходимо выработать модель социального равенства.

Напомним, форум «Сообщество» Общественной палаты РФ проходит в Уфе 24-25 апреля.