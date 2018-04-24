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Фадеев: социальное неравенство ограничивает рост экономики
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Фадеев: социальное неравенство ограничивает рост экономики 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Социальное неравенство является одним из важнейших ограничений для роста экономики. Об этом во время пленарной сессии «Социальное неравенство и достойная жизнь» форума «Сообщество» сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Он также напомнил, что экономический рост тормозит неравенство доходов.
По мнению Валерия Фадеева, проблемы федерального масштаба необходимо обсуждать не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Поэтому в качестве темы для дискуссии форума «Сообщество» в Уфе были выбраны обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, а также рост доходов и повышение качества жизни всех социальных групп.
Валерий Фадеев напомнил, что «благополучие людей» и «достаток в российских семьях» были определены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в качестве ключевых факторов в развитии страны.
Участники пленарной сессии обсудили причины и последствия социального неравенства, а также пути его преодоления.
Член Общественной палаты РФ Андрей Максимов указал на необходимость устранения территориального неравенства, которое ведет к вымыванию из регионов кадров, которое лишает их возможности дальнейшего развития. По мнению Андрея Максимова, в таких условиях России необходима политика пространственного развития. По информации общественника, ее стратегия будет рассматриваться правительством РФ в июне.
В свою очередь председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев подчеркнул, что именно общественники тонко чувствуют процессы, происходящие в социуме. По его словам, Башкортостан является одним из лидеров по количеству НКО. По состоянию на 1 января 2018 года в республике работают 5 тыс. 127 НКО. С 2011 года их количество выросло в 5 раз.
По мнению Константина Толкачева, в России сегодня необходимо выработать модель социального равенства.
Напомним, форум «Сообщество» Общественной палаты РФ проходит в Уфе 24-25 апреля.
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