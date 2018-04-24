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Печать фото со смартфона: в Челябинске презентовали принтер Instax Share SP-3
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Печать фото со смартфона: в Челябинске презентовали принтер Instax Share SP-3 

Хорошие новости 33 минуты назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске в Лектории КЦ11 прошла презентация нового принтера Instax Share SP-3. Фишка принтера в том, что он распечатывает фотографии прямо со смартфона и камеры Fujifilm серии. Принтер удобный и компактный, его можно даже в сумке переносить. Получающиеся фотокарточки выглядят стильно, а снимки на них имеют квадратную форму. Кроме того, техника Instax позволяет использовать шаблоны, фильтры и создавать коллажи, что открывает мир новых возможностей для творчества.
Мобильный принтер Instax Share SP-3 оснащен возможностью печатать фотографии быстро, просто и качественно. Квадратный формат снимков, давний любимчик поклонников фотографии, стал популярным и среди активных пользователей смартфонов, ведь это стандартный формат некоторых социальных сетей.
На мероприятии отметились все модели линейки — демозона всегда самое популярное место вечеринок Instax. Приглашенные журналисты, блогеры и фотографы на протяжении всего вечера печатали любимые снимки с помощью новинки Instax Share SP-3 и фотографировались на очаровательные камеры Instax. Финальной точкой мероприятия стало создание селфи города из фотокарточек Instax, где каждый гость смог разместить свою любимую фотографию на большой карте.
Бар стал вторым по популярности местом вечера — ведь именно там гости вечеринки могли попробовать камеры на вкус. Выбрать напиток можно было из 8 авторских коктейлей, которые носили имена и были вдохновлены самыми популярными моделями линейки Instax.
В 2018 году Instax закрепляет за собой статус мирового тренда, а красавец Instax Share SP-3 становится новым помощником высокого качества.
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