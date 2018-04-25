Додон: Кишинев и Тирасполь должны приложить усилия для работы миротворцев

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины . Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

"Обсудили ситуацию вокруг совместной миротворческой операции на Днестре, являющейся гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога. Сошлись во мнении о необходимости приложить ощутимые обоюдные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии и её руководящего органа в лице Объединенной контрольной комиссии в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года", — написал Додон по итогам встречи с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским в Бендерах.

По его словам, лидеры выразили признательность России за деятельность миротворцев, эффективное и бесперебойное функционирование миротворческой миссии, и «прилагаемые усилия по поддержанию мира на Днестре». Стороны отметили, что нужно принять меры по нормализацию работы делегации России в полном составе в рамках ОКК.

"Мы также высказались против призывов некоторых внешних сил о переформатировании миротворческой операции в отрыве от процесса достижения всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы исключительно мирными средствами", — заявил молдавский президент.

Это первая в этом году встреча двух лидеров. До этого они встречались дважды — 4 января и 30 марта 2017 года.