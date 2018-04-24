Курские волонтёры отремонтируют старинный дом

Здание дореволюционной постройки по адресу ул. Чумаковская, 26/1 официально не является объектом культурного наследия

Жители областного центра присоединились к федеральному проекту « Том Сойер . Фест». Участники этого движения за счёт собственных сил и средств занимаются сохранением культурно-исторического наследия. Не рассчитывая на помощь госструктур, добровольцы выбирают старые дома, договариваются с их владельцами о ремонте и приступают к реставрации. «КИ» встретились с одним из координаторов проекта и выяснили, когда начнутся работы.

Сделай сам Проект «Том Сойер. Фест» зародился в Самаре . В 2015 году инициативная группа взялась за преображение города. Идея фестиваля заключалась в том, чтобы силами волонтёров восстановить несколько старых обветшалых домов. Добровольцы взялись за дело. Нашли спонсоров, закатали рукава и начали строительно-ремонтные работы. В первый же год силами участников были отремонтированы три дома.

А уже через два года такой фестиваль прошёл в 11 городах, от Калуги до Томска и от Костромы до Саратова . В этом году в список вошёл и Курск

— Государство должно заниматься этим, но ведь каждый гражданин обязан и может помочь в сохранении объектов культурного наследия. Мы следили за этим федеральным проектом. А потом решили создать нечто подобное здесь. Прошли обучение в Самаре, — говорит один из координаторов «Том Соейр. Фест» в Курске Владимир Очкасов.

Сейчас волонтёры уже выбрали первый дом по адресу ул. Чумаковская, 26/1, который подвергнется реставрации.

— Этот дом выбрали, потому что он близко расположен к одной из центральных улиц (Красной Армии). Плюс достаточно просто оказалось договориться с собственниками, — говорит Владимир.

Дореволюционная постройка

По словам Очкасова, дом на Чумаковской был построен до 1917 года. Сейчас здесь проживают две семьи. Одна из них — церковный служащий Свято-Троицкого (нижнего) храма отец Владимир с матушкой. По словам волонтёров, сейчас составляются проект и сметы. В июне начнутся работы по ремонту фасада.

— Первоначальная сумма у нас уже есть — это несколько десятков тысяч рублей. Эти деньги в качестве добровольного пожертвования предоставил нам один из участников нашего движения. Мы, конечно, будем рады, если к нашему проекту присоединятся другие партнёры, — делится подробностями Владимир. — У нас в планах — зачистка фасада от старой краски, замена некоторых элементов, не поддающихся реставрации (наличник, доски — прим. ред.), штукатурка цокольной части фасада, замена старого и неровного отлива, нанесение пожарной пропитки на весь фасад, ну и, конечно, покраска. Цвет останется примерно такой же, только чуть светлее и ярче.

Сейчас в команде зарегистрировано около 10 волонтёров. Ребята планируют отремонтировать дом к октябрю. Но если к проекту присоединится больше участников, то процесс пойдёт гораздо быстрее.

— Это не одноразовое мероприятие, мы хотим продолжать. То есть рассчитываем, что займёмся восстановлением и других объектов в следующем году, — уверен Очкасов.

Важно отметить, что строение на Чумаковской не входит в список объектов культурного наследия, поэтому лицензия на его реставрацию не нужна и каких-то особенных требований к его ремонту со стороны государства и надзорных органов не будет.

Алёна Мартынова