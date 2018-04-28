Ещё
Экс-президент Турции не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-президент Турции не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Бывший президент Турции Абдуллах Гюль заявил в субботу об отказе от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут 24 июня.
"Речи о моем выдвижении нет", — сказал Гюль журналистам.
Он дал понять, что исламской Партии благоденствия, которая поддерживала его выдвижение, не удалось договориться с другими оппозиционными партиями о едином кандидате. Экс-президент также заявил о тяжелой ситуации в Турции и об усилении поляризации в стране. При этом, по его словам, политики «ставят свои личные интересы выше государственных».
Ранее турецкие СМИ утверждали, что Гюль может стать единым кандидатом на президентских выборах от турецкой оппозиции. Гюль являлся предшественником Тайипа Эрдогана на посту президента Турции, он занимал эту должность с 2007 по 2014 годы, в 2002-2003 годах был премьер-министром Турции. Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития, но после ухода с поста президента он дистанцировался от проводимой ею политики и выступал с ее сдержанной критикой. Как заявил в среду глава парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель, партия не рассматривает Гюля в качестве своего кандидата на президентских выборах.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект. Сам Эрдоган 20 апреля заявил о начале своей избирательной кампании. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.
РИА Новости: последние новости
Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели Иран обвинил Запад в подрыве сирийского урегулирования СК проверяет информацию о "нарисованной" детской площадке в Кузбассе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых177
Лавров сделал заявление года65
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте88
«Он не должен был сесть»19
США предъявили России новое обвинение25
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение