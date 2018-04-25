В Питер по любви: вдохновляющие аккаунты о культурной столице нашей родины

Санкт-Петербург может претендовать на звание не только самой культурной, но и эстетически красивой столицы нашей страны. Огромное количество различных дворцов, мостов, рек, парков и других замечательных мест не раз вдохновляло знаменитых художников на творчество.

Сегодня для того чтобы выразить свою любовь к этому городу достаточно вести выразительный инстаграм с красивыми фотографиями. Мы предлагаем вам ознакомиться с аккаунтами людей, которые заставят вас влюбляться в Санкт-Петербург снова и снова.

Публикация от Zefirov Mikhail (@zefir.off)

22 Янв 2018 в 7:47 PST Михаил Зефиров в своем аккаунте не боится играть с красками и светом. На его снимках можно найти масштабную архитектуру в ее тесной связи с природой, и при этом снятую с необычной перспективы.

Публикация от Ivan Smelov (@smelov.photo)

23 Ноя 2017 в 6:48 PST Иван Смелов — успешный фотограф в Санкт-Петербурге. Он занимается съемкой преимущественно городских видов с высоты на абсолютно профессиональном уровне и состоит в творческом союзе работников культуры. Питер глазами Ивана предстает перед нами по разному на всех фотографиях аккаунта.

Публикация от Victor (@tankizt)

26 Сен 2017 в 12:58 PDT Помимо городской съёмки, владелец этого аккаунта Виктор увлекается еще военной фотографией. Санкт-Петербург он снимает преимущественно с воздуха, создавая таким образом очень атмосферные и захватывающие кадры.

Публикация от Ekaterina (@mokhnachewa)

10 Янв 2018 в 11:06 PST «Питерские хроники» Екатерины Мохначевой призваны раскрыть самое сердце города. Тут тебе и отображенная на снимках история, и игра со светом и тенью, и, конечно, явно непоколебимая любовь в городу.

18 Апр 2018 в 6:57 PDT Андрей Михайлов фотографирует «людей, архитектуру и пейзажи». В своих работах он использует необычные теплые цвета, заставляя нас почувствовать себя комфортно в Питере даже сквозь фотографию.

Публикация от Ксюша (@vkus.kakao)

13 Апр 2018 в 12:34 PDT Питер Ксении очень сентиментальный и меланхоличный, по-девичьи нежный. Девушка не занимается съемкой на профессиональном уровне, но тем не менее у нее отлично получается снимать город как он есть, в его мгновениях.

Публикация от Алинушка (@therealsoulmate)

22 Апр 2018 в 1:28 PDT А у Алины процесс общения с городом очень интимный, она будто снимает Петербург, недоступный для обычного туриста. На ее фотографиях город играет совершенно новыми красками.

Публикация от Maxim (@maax_sf)

18 Апр 2018 в 2:40 PDT Совсем другой аккаунт у Максима. В его инстаграме сложно встретить типичные фотографии городского ландшафта и природы. Максим предпочитает снимать Питерскую жизнь внутри старых квартир с историей.

Публикация от Sergei Prokopenko (@st.petersburger)

25 Апр 2018 в 5:40 PDT Санкт-Петербург во всей его красе отображен и в инстаграме Сергея Прокопенко . Свои фотографии он часто дополняет интересными социокультурными справками, позволяющими познакомиться с историей города максимально приятно и быстро.

Публикация от Парадные Санкт-Петербурга (@paradnye)

7 Дек 2017 в 8:43 PST Отдельный аккаунт посвящен парадным Санкт-Петербурга. Здесь они представлены на любой вкус, и за каждой такой фотографией, как мы понимаем, хранится какая-то история и ценность.