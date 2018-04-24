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Трамвайный маршрут №5 продлят до улицы Булатова
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Трамвайный маршрут №5 продлят до улицы Булатова 

Казанский Портал 46 минут назад
В комитете по транспорту прошло совещание по вопросу продления трамвайной линии в микрорайоне «Солнечный город». Ее собираются протянуть до улицы Булатова.
Сейчас идут проектные работы. Их собираются завершить к 1 июня. Строительство трамвайной линии должны начать после экспертизы и аукционных торгов.
В будущем планируется организовать кольцевое трамвайное движение по участку Большого казанского кольца от «Солнечного города» до Авангардной. Далее через улицы Кулагина, Техническая и Тукая, сообщили в комитете по транспорту.
Жители «Солнечного города» давно мечтают о продлении трамвайного маршрута №5. Многие живут далеко от конечной остановки. Им пообещали, что маршрут трамвая продлят на 900 метров — до улицы Булатова.
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