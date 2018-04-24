Не допустить трагедии. Как избежать отравления угарным газом

Трагический случай в Кизеле , где из-за отравления угарным газом погибли пять человек, всколыхнул общественность. Инцидент заставил задуматься: как не допустить повторения жутких событий.

Статистика удручает. Только с начала этого года от отравления продуктами горения газа пострадали 18 жителей Прикамья, семеро из которых — дети.

Причина бед По словам экспертов, трагические случаи произошли из-за нарушения правил содержания вентиляционных и дымоотводящих каналов. О том, как уберечь себя от отравления угарным газом, рассказывает специалист « Газпром Газораспределение Пермь ».

«Если горячее водоснабжение или отопление у вас дома появляется благодаря газовым водонагревателям и котлам, то помните: большое число несчастных случаев отравления угарным газом происходит из-за отсутствия тяги в дымоходе и вентиляционном канале, а также из-за закрытых шиберов (задвижка, трубопроводная арматура) при пользовании печными горелками. Поэтому пользователи газовых водонагревателей должны перед их розжигом всегда проверять наличие тяги в дымоходе, а пользователи печных горелок — убеждаться в открытии шибера», — пояснила начальник отдела внутридомового газового оборудования компании Наталья Морсковатых.

Как проверить наличие тяги в дымоходе?

— Поднести зажжённую спичку под колпак (или отверстие для проверки тяги) газового водонагревателя. Если всё в порядке, то пламя должно втягиваться вовнутрь.

— Открыть карман для очистки дымохода (заодно и проверить его засоренность) и поднести зажжённую спичку. Если пламя отклоняется в сторону дымового канала, значит тяга есть.

Мастер в дом В обязательном порядке, не реже одного раза в год, надо приглашать специалиста газового хозяйства для проведения технического обслуживания оборудования. Во время таких обходов проверяют срабатывание автоматики безопасности на газоиспользующем оборудовании в случае отсутствия тяги в дымоходе. К сожалению, автоматика срабатываетне всегда.

В этих случаях газовики рекомендует оборудовать помещение, где установлены газовые приборы, сигнализаторами загазованности по оксиду углерода. Сигнализатор почувствует содержание угарного газа в помещении, издаст звуковой сигнал, а электромагнитный клапан перекроет подачу газа. Это поможет избежать трагедии.

Ещё один важный момент: в помещениях, предназначенных для установки газовых приборов, должен быть обеспечен естественный воздухообмен. Воздух должен поступать через открытую форточку (фрамугу в окне), а вытягиваться — через вентиляционный канал. При закрытой форточке использовать газовые приборы запрещено.

Проверить наличие тяги в вентиляционном канале очень просто: нужно приложить к вентиляционной решётке лист тонкой бумаги. При достаточной тяге в канале листок будет плотно прилегать к решётке и самостоятельно удерживаться в таком положении. Ни в коем случае нельзя заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их какими-то предметами.

Дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и при необходимости очищать не реже, чем трижды за год (перед отопительным сезоном, в середине и после его окончания). Зимой не реже раза в месяц нужно осматривать оголовки дымоходов, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку их устьев. Если вы заметили, что дымоотводящие и вентиляционные каналы засорены, то пользоваться газовыми приборами запрещено.