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ФАС зафиксировала максимальную комиссию в размере 30% в ходе проверки платежных терминалов во Внуково
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ФАС зафиксировала максимальную комиссию в размере 30% в ходе проверки платежных терминалов во Внуково 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Столичное управление ФАС в рамках проверки платежных терминалов на территории аэропорта Внуково установило, что максимальная комиссия при проведении операций составляет чуть менее 30%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе УФАС Москвы.
«На данный момент установлено, что в аэропорту Внуково максимальный размер комиссии составляет чуть менее 30%, но такой процент взимается не во всех случаях, так как есть операторы, которые устанавливают ограничение размера взимаемой комиссии и запрет на дополнительную комиссию», — сказали в пресс-службе.
При этом как отметил представитель УФАС, ведомство продолжает проверку для того, чтобы выявить причины взимания такого размера комиссии и установить, присутствуют ли в действиях хозяйствующих субъектов признаки нарушения закона о защите конкуренции, а именно ч. 1 ст. 10 (установление, поддержание монопольно высокой цены товара), ст. 11 (наличия соглашения между хозяйствующими субъектами), ст. 14.2 (недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение).
Ранее столичное управление ФАС назначило аэропорту Внуково административный штраф после того, как администрация аэропорта своевременно не предоставила информацию о платежных сервисах на своей территории.
Проверки ФАС начались после обращения сенатора Антона Белякова, в котором отмечалось, что комиссия платежных терминалах может достигать 30%-50%. Проверки начались в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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