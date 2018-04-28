Найден способ быстро восстановить испорченные фотографии

Инженеры компании NVIDIA предложили интересный способ восстановления испорченных снимков. Вместо того, чтобы часами сидеть в фотошопе, пытаясь вытянуть горизонт или убрать засвеченность на снимке, можно использовать специальную программу, основанную на нейросети.

Такая нейросеть может не только улучшить качество снимка, но и вернуть недостающий фрагмент фотографии. Также в ее задачи входит изменение цвета кадра, а также удаление водяных знаков.

Обычно, программы фотошопа работают на основе искусственного интеллекта, который в процессе работы запоминает положение и изображение соседних пикселей, и затем достраивает недостающий фрагмент по этим данным.

Такой подход удобен не всегда, ведь отсутствующий фрагмент может содержать несколько цветов. Если пиксель содержит два цвета, например, зеленый и желтый, то ИИ выберет только один цвет, и зальет соседний фрагмент желтым цветом.

Нова программа от компании NVIDIA работает иначе. Инженеры рассказали, что программа анализирует детали не только выбранной зоны, но и всей фотографии в целом. Когда нейросеть, заложенная в основу программы, распознает объект, она сверяет его со своей базой, в которой имеются около миллиона различных изображений.

Когда нейросеть определит, какой именно фрагмент отсутствует на фото, она добавляет его на выбранное место. Если фрагмент содержит несколько цветов, то программа не будет пользоваться только одним цветом, а подставит фрагмент, максимально соответствующий цветовой гамме фотографии.

Сейчас программа находится в доработке, но инженеры уверяют, что в будущем нейросети потребуется всего пара минут, чтобы исправить снимок. Сейчас программа работает в тестовом режиме, и, судя по фото, еще есть некоторые неточности.