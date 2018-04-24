Экспедиция из Сургута на берегу Чукотского моря встретили белого медвежонка

Экспедиция сургутского клуба «Андреевский» путешествует вдоль Северного Ледовитого океана. Недалеко от Чукотского моря мужчины увидели белого медвежонка.

Мать медвежонка была не в зоне видимости, и путешественники осмелели и подошли к детенышу. Они сфотографировались с медвежонком и ласково окрестили его Умкой.

Сургутяне на момент последней связи с корреспондентом «Сургутской трибуны» находились в самом восточном населенном пункте России и Евразии — селе Уэлен.

Накануне стало известно, что у команды сломался один снегоход, один из членов экипажа сошел с маршрута. Их осталось трое, на двух снегоходах.