Экспедиция из Сургута на берегу Чукотского моря встретили белого медвежонка 

Экспедиция сургутского клуба «Андреевский» путешествует вдоль Северного Ледовитого океана. Недалеко от Чукотского моря мужчины увидели белого медвежонка.
Мать медвежонка была не в зоне видимости, и путешественники осмелели и подошли к детенышу. Они сфотографировались с медвежонком и ласково окрестили его Умкой.
Сургутяне на момент последней связи с корреспондентом «Сургутской трибуны» находились в самом восточном населенном пункте России и Евразии — селе Уэлен.
Накануне стало известно, что у команды сломался один снегоход, один из членов экипажа сошел с маршрута. Их осталось трое, на двух снегоходах.
Напомним, команда Андрея Прудникова хочет преодолеть порядка 5000 километров на снегоходах в условиях Крайнего Севера — от моря Лаптевых до Берингова моря. Экспедиция стартовала из поселка Тикси (Якутия). Маршрут проложен по самым северным населенным пунктам. Большая часть маршрута уже освоена, осталось преодолеть около 1000 км. К 9 мая путешественники планируют вернуться в Сургут.