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Экспедиция из Сургута на берегу Чукотского моря встретили белого медвежонка
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Экспедиция из Сургута на берегу Чукотского моря встретили белого медвежонка 

АиФ Югра 57 минут назад
Фото: АиФ Югра
Экспедиция сургутского клуба «Андреевский» путешествует вдоль Северного Ледовитого океана. Недалеко от Чукотского моря мужчины увидели белого медвежонка.
Мать медвежонка была не в зоне видимости, и путешественники осмелели и подошли к детенышу. Они сфотографировались с медвежонком и ласково окрестили его Умкой.
Сургутяне на момент последней связи с корреспондентом «Сургутской трибуны» находились в самом восточном населенном пункте России и Евразии — селе Уэлен.
Накануне стало известно, что у команды сломался один снегоход, один из членов экипажа сошел с маршрута. Их осталось трое, на двух снегоходах.
Напомним, команда Андрея Прудникова хочет преодолеть порядка 5000 километров на снегоходах в условиях Крайнего Севера — от моря Лаптевых до Берингова моря. Экспедиция стартовала из поселка Тикси (Якутия). Маршрут проложен по самым северным населенным пунктам. Большая часть маршрута уже освоена, осталось преодолеть около 1000 км. К 9 мая путешественники планируют вернуться в Сургут.
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